Solidarité Covid à Marseille , un barbier s'installe dans un restaurant

La belle histoire du jour, c’est celle de la solidarité à Marseille entre un barbier et un restaurateur. Obligé de fermer son salon dans une galerie marchande, la solidarité s'organise et il déménage dans une salle de restaurant toute proche sans activité depuis plusieurs mois .

Vendredi dernier, Alexandre Monteil découvre avec surprise qu’il va devoir fermer son salon de barbier et de coiffure le lendemain soir .En effet il est installé dans le centre commercial Printemps de la Valentine à Marseille , une galerie de plus de 20 000 mètres carrés, obligée de fermer .Inenvisageable pour lui, il fait alors marcher son réseau de clients, il leur lance un appel. Très vite l’un d’eux lui propose de s’installer dans son restaurant, fermé depuis plusieurs mois. Ce lundi déménagement et installation de tout le matériel dans la salle de restaurant Carte Blanche .Elle est située quelques centaines de mètres plus loin . Les 8 salariés de O'Barbier ont travaillé dur pour réussir la transformation, tout y est, les fauteuils, les miroirs, les bacs pour les shampoings, avec bien sur le respect du protocole covid. Dans les 70 mètres carrés, seul le comptoir rappelle la vocation première du lieu. Pour informer ses clients du changement de lieu , O'Barbier utilise à fond les réseaux sociaux. Première taille de barbe ce mardi matin à 10 heures.

(O'Barbier chez Carte Blanche au 243 avenue des Poilus dans le 11 éme arrondissement à Marseille )