En collaboration avec la Caisse d'Épargne Loire Centre, Unicis, Ecocampus et l'épicerie solidaire Domifasol, les 900 kg de produits alimentaires et d'hygiène récoltés le 26 Mars dernier chez Leclerc à Cap Sud à Saint-Maur ont été distribués ce jeudi au plus démunis.

Solidarité : des colis pour les démunis, de plus en plus nombreux dans l'Indre

L'épicerie Domifasol, située avenue François Mitterrand, en face du Parc Balsan à Châteauroux a remis ce jeudi des colis constitués de produits alimentaires et d'hygiène à destination des personnes en difficulté. 900 kg ont été récoltés au magasin Leclerc Cap Sud par les bénévoles de la Caisse d'épargne, le 26 mars dernier. Des colis ont été ensuite confectionnés par les bénévoles de la Banque alimentaire et de l'épicerie solidaire Domifasol. Ils sont constitués de denrées non périssables tels que : des conserves de poisson, du café soluble, de la purée en flocon, du gel douche, une brosse à dent, du dentifrice ou encore de la mousse à raser pour les garçons, et des protections hygiéniques pour les filles.

Nous sommes à 70 tonnes de plus sur l'ensemble du département par rapport à l'an dernier - Philippe Arnulf (vice-président de la banque alimentaire)

La précarité s'installe. Elle était présente avant la crise sanitaire mais depuis un an les demandes sont de plus en plus nombreuses. La preuve par les chiffres avec Philippe Arnulf, le gérant de l'épicerie solidaire Domifasol il est également vice-président de la Banque alimentaire, "pour vous donner un ordre d'idée, au niveau de la banque alimentaire depuis le début de la covid, nous en sommes à 70 tonnes de plus sur l'ensemble du département par rapport à l'an dernier."

Billel Toumi (à gauche) et Semih Afacan sont en licence professionnelle, gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire © Radio France - Sylvain ROGIE

Les étudiants particulièrement touchés

Parmi les bénéficiaires, il y a des personnes qui ont perdu leur emploi, des travailleurs pauvres mais aussi des étudiants. Billel Toumi est en licence professionnelle des organisations de l’économie sociale et solidaire, "avant la crise sanitaire, la précarité des étudiants existait déjà. Les étudiants en ce moment n'arrivent pas à payer leurs loyers ou à manger correctement. Du coup, nous qui menons depuis un mois, une étude sur la précarité des étudiants, nous leurs disons qu'ils peuvent pousser la porte de l'épicerie solidaire comme DOMIFASOL, des bénévoles compétents pourront les aiguiller pour les aider."

L'Indre compte un peu plus de 2.300 étudiants et il est difficile pour certain de pousser la porte de ces épiceries solidaires. Les aides comme les repas à 1 euro mises en place par le gouvernement sont bien réelles mais certains étudiants, comme les BTS de Blaise Pascal ou ceux du Lycée agricole, sont trop éloignés pour se rendre au restaurant universitaire situé à Balsan. Une navette gratuite en bus pourrait être mise en place pour leur permettre de manger. Une nouvelle opération consistant a récupérer des denrées non périssables au magasin Leclerc à Cap Sud Saint-Maur devrait avoir lieu en septembre prochain.