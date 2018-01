C’est une idée originale pour rompre l’isolement des plus démunis à la campagne. Deux bénévoles du secours catholique veulent créer un service de laverie solidaire et itinérante. Elles cherchent des soutiens.

Il y a parfois des pannes qui déstabilisent un budget tout entier. Josette Méquignon et Colette Léaument sont bénévoles au Secours Catholique de l'Yonne depuis plusieurs années. Elles ont constaté qu’à la campagne, parfois, quand le lave-linge lâche et qu’on n’a pas les moyens de le changer, ça peut devenir très compliqué, surtout si on a une famille. "Beaucoup de personnes doivent laver leur linge à la main. C’est compliqué, fastidieux, surtout avec des enfants. Souvent, elles n'osent pas demander de l'aide. Et souvent, elles ne peuvent pas aller en ville. Alors on s’est dit qu’on allait se déplacer jusqu'à eux", expliquent les deux retraitées.

Une laverie itinérante dans une camionnette aménagée

Les deux bénévoles proposent de créer une laverie solidaire, pour permettre à celles et ceux qui sont dans le besoin de laver leur linge sans avoir à faire des kilomètres pour aller en ville et trouver une laverie automatique.

Les deux bénévoles du secours catholique espèrent faire aboutir leur projet l'an prochain. © Radio France - Delphine Martin

Il s’agirait d’une laverie itinérante, dans une camionnette aménagée. Elle sillonnerait toute la Puisaye-Forterre. Et pendant que le linge tourne, les deux bénévoles ont prévu un espace "lecture", un espace "détente" avec du café et une permanence administrative. Il s'agit donc, en plus du service, de proposer un véritable accompagnement des bénéficiaires. "C’est le rôle du secours catholique. Nous sommes là pour aider mais aussi pour écouter, discuter, et permettre aux gens de régler des problèmes administratifs. Aujourd’hui, tout se passe sur Internet et qu’il y a beaucoup de gens qui n’ont pas Internet. Donc avec le camion, on pourrait profiter du temps de lavage et de séchage pour les aider".

L'isolement à la campagne : un vrai fléau

Ces deux retraitées qui habitent en Puisaye depuis plusieurs années savent combien l'isolement peut être difficile à vivre au quotidien. "Nous, on est loin d’Auxerre, alors s’il faut faire trois quarts d’heure de route pour aller faire laver son linge à Auxerre, c’est compliqué. Et si on n’a pas de voiture, c’est encore pire. On ne peut même pas faire des courses", assurent les deux bénévoles.

Pour que cette belle idée devienne une réalité, Colette et Josette ont besoin d'aide. Elles cherchent des soutiens financiers et politiques et des bénévoles pour faire tourner la laverie tout au long de l'année.

Si vous voulez les aider, vous pouvez les joindre au 06.81.44.62.78. et au 03.86.52.68.46.

- babsy - Creative commons