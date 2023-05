Solidarité et environnement, les deux piliers de la boutique Emmaüs de Grenoble

Que trouve-t-on dans cette boutique ?

Jean-Pierre Polidori, directeur d'Emmaüs Grenoble - On a au rez-de-chaussée le textile avec un petit magasin de 60 m², et à l’étage on a des livres, des bibelots, de l'électroménager, enfin de tout! On a exactement ce que l'on trouve dans nos sites communautaires , en plus petite quantité et au même prix.

Pourquoi s'être installé ici en plein centre-ville de Grenoble ?

L’idée c’était d’aller au devant d’une clientèle qui ne vient plus chez nous, qui ne nous connaît pas, qui ne vient pas parce qu’on est quand même loin, on est excentré (les autres sites de la communauté sont à Sassenage, Le Versoud et La Mure, ndlr), et là on vient vers une clientèle de jeunes et de personnes qui n'ont pas de voiture.

Des jeunes qui ne connaissent pas forcément Emmaüs...

Notre image elle se dissout un petit peu effectivement, mais on est très très contents parce qu’on a beaucoup, beaucoup de jeunes qui viennent ici, et en plus on fait 20% systématiquement aux 16-26 ans (...). C’est important à deux niveaux cette boutique : c’est important car il y a quand même une précarité des jeunes qui est très très forte, y compris et surtout dans le monde étudiant - on parle de 7% de de personnes en grande précarité dans le monde étudiant. Donc Emmaüs, sa vocation première c’est de faire de la solidarité auprès de ces personnes. Et de l’autre côté effectivement il y a un certain nombre de jeunes qui se questionnent sur leur consommation : pourquoi est-ce que j’achète de la fast fashion pour porter ça une fois ou deux fois ? Ce qui va entraîner un coup énorme en production de CO 2 et en consommation d’eau... alors qu’en achetant ici on réduit de 80% minimum l’impact carbone et de 98% l’impact sur l’eau.

La marque de fabrique d'Emmaüs c'est aussi le social.

C’est d’abord et avant tout l’accueil de personnes en difficulté et effectivement l’ouverture du magasin nous a permis d’augmenter le nombre de compagnons de 4.

Est-ce que ça marche ?

Cette boutique elle connaît un un vrai succès ! On est très content de voir le magasin plein, les compagnons sont heureux de travailler dans un endroit très très dynamique. Mais aussi ça a aussi un impact sur nos sites communautaires puisqu’on voit arriver de plus en plus de jeunes qui ne venaient pas et qui découvrent Emmaüs en centre-ville et qui se disent : 'tiens mais ils ont des plus grandes boutiques, donc il y a plus de de de marchandises à trouver".

Mais c’est intéressant pour vous, pour Emmaüs ?

C'est une belle vitrine oui ! On a conçu cette boutique pour ça, on l’a conçu comme notre cheval de Troie en centre-ville pour ne pas laisser le centre-ville à des acteurs de la vente d’occasion qui n’ont rien ni d'aspect social, ni d’aspect environnemental tel que nous on l’a. Grosso modo pour arriver à trouver un article pour mettre en magasin il faut en trier 10. C’est effectivement énormément de boulot ! C’est 450 tonnes collectées par an chez Emmaüs et grosso modo on emploie 50-55 tonnes uniquement.

La boutique Emmaüs est située au 11 rue Saint-Jacques à Grenoble.

Elle est ouverte de 13h30 à 18h les mardi, jeudi et vendredi. De 11h à 12h et de 13h à 18h30 les mercredi et samedi.