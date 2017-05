SOLIDARITE : Le festival CITRUS aide à financer les vacances de travailleurs handicapés à Dijon

Jusqu'au 19 mai 2017, la Ferronnerie de Dijon accueille un nouveau festival solidaire. Une toute première édition initiée par les éducateurs techniques spécialisés de l'ESAT APF de Quetigny et qui a pour ambition de financer les vacances de travailleurs handicapés.

C'est une première cette année et c'est une bonne nouvelle. Le Festival CITRUS (Culture, Intégrité, Tolérance, Rires, Union et Solidarité) vit ses premiers jours d'existence du lundi 15 mai ou vendredi 19 mai 2017. L'équipe d'éducateurs techniques spécialisés de l'ESAT APF Clothilde Lamborot de Quetigny s'est lancée dans l'organisation d'un festival pour financer une partie de la semaine de vacances des travailleurs handicapés. Il y a du théâtre, de la musique, de l'artisanat, le tout bien acidulé sous le signe de la solidarité et de la bonne humeur. Léo Petitperrin et Alexandre Thiebaux vous expliquent ce beau projet juste ici.

Un grand rassemblement entre le monde du handicap et le monde ordinaire pour faire tomber les barrières, pour que les gens puissent se connaître et se rencontrer

Tout le programme est à consulter et à partager ici