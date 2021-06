Solidarité : le Secours Populaire de la Sarthe fait une collecte alimentaire

Le Secours Populaire de la Sarthe doit renouveler ses stocks de denrées alimentaires pour faire face aux besoins. En 2020, l'association a aidé 67.000 personnes. C'est 15.000 de plus qu'en temps normal.

Le Secours Populaire de la Sarthe organise une grande collecte de denrées alimentaires au près des particuliers ce jeudi et vendredi. L'association qui a toujours continué son activité durant toute la crise sanitaire. Elle doit faire face à un afflux de demandes. Elle a aidé 67.000 personnes en 2020 soit près de 15.000 de plus qu'en temps normal.

Des produits non périssables et longue conservation

Le Secours Populaire de la Sarthe fait appel à la générosité des particuliers en organisant ce vendredi et ce samedi une grande collecte de denrées alimentaires. L'association recherche en priorité des conserves, des produits laitiers de longue conservation et aussi des produits d'hygiène pour les adultes et pour les bébés. Les bénévoles seront présents dans plusieurs supermarchés durant ces deux jours.

Depuis le début de la crise sanitaire, l'association qui n'a jamais cessé son activité a du répondre à une demande supplémentaire. De nombreux sarthois se sont retrouvés sans travail du jour au lendemain et sont venus frapper à la porte du Secours Populaire.

Près de 20% des personnes que nous avons reçu en plus n'étaient jamais venus à l'association

Pour Anne-Claude Pavet, la secrétaire générale du Secours Populaire en Sarthe, l'association a également reçu beaucoup de retraités et suit depuis un an une centaine d'étudiants.

Les magasins participants :

Auchan, porte de l’océane

Biocoop Sargé-lés-le-Mans (72 190)

Biocoop Antarès (72 100)

Biocoop La Fléche (72 200)

Biocoop La Ferté Bernard (72 400)

