Solidarité : les Green Angels organisent une collecte de fournitures scolaires pour la rentrée

Aller au match avec son cahier sous le bras et sa calculatrice. C'est l'image amusante que l'on a pu observer lors de la rencontre entre l'ASSE et QRM samedi 19 août. Le collectif d'ultras des Green Angels organise ces jours-ci une récolte de dons de matériels scolaires. Les affaires seront ensuite redistribuées à des familles ou des étudiants qui en ont besoin avant la rentrée.

Des cahiers, des sacs et des crayons

Le match contre Quevilly commence dans plus d'une heure, les Green Angels viennent tout juste de s'installer sous la tonnelle, devant la tribune Jean Snella, que les premiers donneurs sont là : "C'est bien ici la collecte de fournitures ?". Damien est venu les bras chargés : "Une calculatrice, quelques équerres, des classeurs aussi. En fait c'est ce qui trainait dans mes armoires et que je n'utilise plus. J'aime beaucoup des Green Angels donc je les suis sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que j'ai entendu parler de la collecte".

Juste après, Iliès arrive. Le maillot et l'écharpe des Verts sur les épaules, il laisse un sac remplit de fournitures : "J'ai donné un cahier, des feuilles, des intercalaires. Je trouve que c'est une bonne action sociale et puis ça donne une belle image des ultras qui sont plutôt mal vus habituellement." affirme le jeune supporter.

Des donneurs souvent très jeunes

Ce qui est assez remarquable c'est que les gens qui donnent sont très jeunes : la majorité a moins de 30 ans. Alors forcément, une exception confirme la règle : Bertrand . Il est enseignant, c'est le doyen des donneurs du jour : "Quand j'ai entendu parler de cette initiative je suis allé récupérer des affaires à droite à gauche. C'est vraiment important de permettre aux jeunes de pouvoir apprendre dans de bonnes conditions", se réjouit le professeur.

Pour récupérer et trier les dons, ils sont une poignée de membre des Green dont Lilian : "On a besoin de tout mais on a surtout beaucoup de demande de sacs, c'est souvent ce qui coûte le plus cher aux familles." Les Green Angels travaillent avec l'association stéphanoise la Brigade Solidaire : "Le groupe a toujours essayé d'avoir un impact sur la solidarité à Saint-Étienne. On a aussi cette part, hors football, qui nous tient à cœur".

Trois points de collecte permanents

Une autre collecte est prévue lors du prochain match à domicile, le 2 septembre contre Valenciennes. Et puis vous pouvez donner tout le temps à certains points de collecte permanents :

•"Au pied des marches" 15 rue Roger Salengro de 10h à 17h du mardi au vendredi.

• Au bar de l'Aube, 61 rue Antoine Durafour de 10h à 17h les lundis.

• Au Méliès, 10 place Jean Jaurès les vendredi ou les dimanche de 12h40 à 20h30.

La collecte a lieu jusqu'au 3 septembre.