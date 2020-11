Une boulangerie périgourdine reverse une partie de son chiffre d'affaires à ses voisins fermés

Durant tout le mois de novembre, la boulangerie "Le Pétrie" se mobilise pour ses voisins commerçants obligés de rester fermer à cause du confinement. Les propriétaires leur offre une partie du chiffre d'affaires.

"Ça fait chaud au cœur". L'initiative des propriétaires de cette boulangerie du Lardin Saint-Lazare ne laisse pas indifférents les clients et les commerçants de la commune. Depuis le début du mois de novembre, 10% du montant des ventes de viennoiseries de la boulangerie sont mis de côté, et seront reversés aux commerçants de la commune obligés de rester fermer. En plus de ce geste, Sandra, la propriétaire des lieux reversera la totalité de sa recette sur un produit en particulier, "ça peut être un pain aux pépites de chocolat ou alors un autre produit, deux à trois fois par semaine".

Tous les clients de la boulangerie saluent ce geste. Maya, propriétaire d'un salon de coiffure, se dit touchée par cette initiative : "On a déjà fermé pendant deux mois au premier confinement, alors là ça fait beaucoup... Ça fait chaud au cœur ce que fait Sandra".

Deux à trois fois par semaine, la boulangerie reversera la totalité de la recette d'un produit en particulier à la cagnotte. © Radio France - Thibault Delmarle