Somme : bientôt une aide du Conseil départemental pour des caméras de vidéoprotection ?

Emmené par son nouveau président, le Conseil départemental de la Somme commence à débattre ce lundi de son budget de fonctionnement pour l'année 2021. Parmi les volontés de Stéphane Haussoulier, un soutien financier élargi pour les communes, avec notamment une participation dans le financement d'équipements de sécurité, comme les caméras de vidéoprotection.

Une aide financière du département à hauteur de 40%

Dans le détail, le successeur de Laurent Somon imagine une aide financière du département à hauteur de 40% de l'investissement global des caméras de vidéoprotection. Une part à laquelle il faut rajouter 20% déjà proposés par la Fédération départementale de l'énergie. Une façon de lutter contre la délinquance pour Stéphane Haussoulier : "ll faut que nous puissions proposer des plans de financement pour permettre aux communes d'investir sur ce sujet."

Investissement limité toutefois à 50 000 euros de subventions par commune. Stéphane Haussoulier veut surtout des caméras à l'entrée et à la sortie des communes, et sur les routes principales. "Pour avoir souvent discuté avec des chefs de brigade et de gendarmerie, on sait qu'ils sont souvent en manque d'information, comme pour relever des plaques d'immatriculations" justifie celui qui a rendu son écharpe de maire de Saint-Valéry.

Stéphane Haussoulier s'inspire notamment des exemples de l'Oise, qui finance déjà en partie l'achat des caméras de vidéo-protection. Un dispositif extrêmement performant. "Je suis partisan de dire que si l'on fait ces mesures, c'est pour les 2 ou 3 prochaines années".

Un large volet social également face à la crise

Autre volonté du président du Conseil départemental, celle de mettre en oeuvre un ensemble de mesures sur le plan social, que nous avons déjà évoqué au moment de l'élection de Stéphane Haussoulier début novembre. Orientation principale : sur la petite enfance et les familles touchées par la crise sanitaire devenue sociale du coronavirus.

Le Département se propose ainsi de favoriser l'accueil des enfants en crèche et micro-crèche, afin notamment d'aider les parents pour un retour vers l'emploi.

Un plan global d'accompagnement des personnes en situation de handicap est aussi imaginé, avec une permanence d'accueil pour les aider dans tous les domaines de leur vie quotidienne.

Des propositions déjà contrecarrées par le groupe "Somme à gauche", qui demande par la voix de son président Francis Lec "un plan Marshall" d'urgence sociale, d'abord tourné vers les quartiers populaires.

Autant de propositions discutées et débattues à partir de ce lundi 15 novembre au Conseil départemental de la Somme. Le vote du budget 2021 doit avoir lieu à la mi-janvier.