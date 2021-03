Somme : ces châtelains privés de recettes financières à cause de la crise

Comme les restaurants ou les musées eux aussi restent fermés à cause de l'épidémie de Covid 19. Les grilles des châteaux privés sont closes. Dans la Somme il y en a plus de 200 dont une partie ouverts aux visites publiques ou aux réceptions. Autant de sources de revenus qui n'existent plus.

Un patrimoine très riche. La Somme compte plus de 200 châteaux et manoirs. Ils sont souvent privés mais certains sont accessibles aux visites publiques où sont des lieux de réceptions et autres séminaires. Des sources de revenus devenues inexistantes à cause de la crise sanitaire du coronavirus. De nombreux domaines sont fermés administrativement.

reportage au château de Vauchelles les Domart, dans la Somme Copier

Le château de Vauchelles les Domart © Radio France - François Sauvestre

C'est le cas du château de Vauchelles-les-Domart, au nord d'Amiens. Cette très belle bâtisse du XVIIe siècle en pierres et briques est classé monument historique. Elle est gérée par Valérie et Ghislain De Lassus Saint-Geniès, installés ici depuis dix ans. "Le château a toujours appartenu à ma famille. Il a été bâti entre 1595 et 1640 par le gouverneur de la place forte de Doullens", explique le propriétaire.

Ghislain De Lassus Saint-Geniès : "plus de recette mais toujours des charges courantes" Copier

Ghislain De Lassus Saint-Geniès : "lâchés par l'Etat" Copier

Comme le permet le statut de monument historique, le couple exploite le château en nom propre. Ils ne constitue donc pas une société et "passe à travers les mailles du filet des aides", poursuit Ghislain De Lassus Saint-Geniès. "C'est un crève-cœur de ne voir personne ici", ajoute son épouse. "L'envie de bosser est énorme et en même temps l'envie d'avoir des sous parce que cette maison elle vit de ça, ce n'est pas une bicoque. Monsieur Macron a dit qu'il avait aidé tout le monde et bien nous, non."

Valérie De Lassus Saint-Geniès, propriétaire du château de Vauchelles les Domart Copier

La château de Rambures © Radio France - François Sauvestre

Autre château Samarien, situation identique. A Rambures, dans le Vimeu, le château médiéval de briques et de pierres accueillent jusqu'à 35 000 visiteurs chaque année en temps normal. Depuis fin octobre, plus rien se désespère son régisseur, Aurélien Ries.