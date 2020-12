Somme : il faut "un message fort du gouvernement pour la culture" demande Stéphane Haussoulier

Le président du Conseil départemental de la Somme a envoyé un courrier au ministre de la Culture Roselyne Bachelot pour soutenir les cinémas, théâtres, salles de spectacle et musées, toujours fermés pour le déconfinement.

Un déconfinement très progressif débute ce mardi 15 décembre : plus besoin d'attestations de déplacement en journée (attention quand même au couvre-feu !), mais le monde de la culture reste par exemple à l'arrêt. Les cinémas, musées, salles de spectacles et théâtres sont toujours fermés au moins jusqu'au 7 janvier.

Une fermeture avec des incertitudes pour l'avenir des professionnels de la culture, qui manifestent ce mardi après-midi à Paris. Tous sont soutenus par Stéphane Haussoulier, invité de France Bleu Picardie matin. Le président du conseil départemental de la Somme a envoyé la semaine dernière un courrier au ministère de la Culture. Avec une demande essentielle à Roselyne Bachelot : mieux protéger les artistes face aux conséquences de la crise sanitaire devenue crise économique.

Un peu plus de deux millions d'euros pour soutenir les acteurs de la culture et du sport dans la Somme.

Stéphane Haussoulier critique notamment un retour en arrière, après des récentes annonces "enthousiastes" du ministère de la culture, qui avait fait miroiter une réouverture avec une jauge sanitaire limitée. Un protocole qui se voulait efficace : "si vous avez une jauge à 30% de la capacité d'accueil, expliquez-moi les risques à aller dans un cinéma ou un théâtre pour écouter une prestation ?" s'interroge le président du Conseil départemental de la Somme.

Pour l'invité de France Bleu Picardie, "il faut un message fort du gouvernement pour le monde de la culture. Pour l'instant il ne vient pas. Tous les établissements culturels de la Somme étaient prêts pour Noël." Avec un vrai risque selon Stéphane Haussoulier : "que les spectateurs ne sortent plus et se renferment devant les plateformes de diffusion de films comme Netflix, ou devant la télévision."

Face à la crise culturelle, le Conseil départemental de la Somme veut continuer de soutenir : si le budget 2021 est validé début janvier, 2 millions 400 000 euros sont prévus pour soutenir les acteurs de la culture et du sport. Une somme répartie, au bénéfice des libraires par exemple, restés fermés pendant plus de 3 mois cette année à cause des confinements. Avec aussi des chèques cadeaux distribués aux collégiens pour "qu'ils retournent vers les lieux où l'on peut acheter de la culture." Stéphane Haussoulier pense aussi aux restaurateurs, qui ne peuvent toujours pas recevoir leurs clients : 1 millions 200 000 euros ont déjà été mobilisés par le Conseil départemental, comme avec des cartes prépayées.

Des tablettes numériques en cours de distribution dans les EHPAD samariens

Nouvelle plus positive en revanche pour ce déconfinement : le protocole sanitaire est assoupli pour les EHPAD, au moins jusqu'au 3 janvier. Il autorise notamment les sorties des résidents dans leur famille, avec un test PCR à réaliser en contre-partie à leur retour. Ici, "les consignes du gouvernement sont claires" pour Stéphane Haussoulier. Et si les EHPAD semblent prêts pour cette nouvelle phase, le Conseil départemental de la Somme demande à être prévenu par les responsables des établissements en difficulté, pour intervenir dés que nécessaire. Des tablettes numériques sont actuellement distribuées dans les EHPAD samariens, pour aider les familles éloignées à communiquer avec leurs aînés pour les fêtes de fin d'année.