Somme : le Crotoy encore en travaux à l'arrivée des vacanciers

Les touristes arrivent en Baie de Somme et le Crotoy n'est pas tout à fait prêt à se montrer sous son meilleur jour. Les travaux de la place Jeanne d'Arc et de la rue de la porte du Pont ne sont pas terminés. Commerçants et restaurateurs espèrent qu'ils ne vont pas prendre trop de retard.

La place Jeanne d'Arc et la rue de la porte du Pont ne sont pas encore goudronnées, alors que les travaux devraient se terminer d'ici six jours.

Le Crotoy, France

Le début des vacances de Pâques sonne le véritable début de saison pour les commerçants et les restaurateurs de la Baie de Somme. Mais ils espéraient un meilleur lancement au Crotoy. Les travaux d'aménagement du centre-ville doivent se terminer d'ici le 13 avril, dans six jours, avec plus d'espace pour les piétons. Pour ce premier week-end de vacances, la place Jeanne d'Arc et la rue de la porte du Pont ne sont pas encore goudronnées, il n'y a même pas encore de trottoirs sur certains portions.

Ces travaux sont nécessaires pour embellir la ville et attirer davantage de visiteurs. Sur ce point, tous les commerçants et restaurateurs semblent d'accord, même Freddy Vast. Pourtant, ces travaux posent un gros problème au gérant du restaurant le Ptit Ridin, en bord de mer : "Je perds 26 couverts sur ma terrasse" explique-t-il désabusé. La municipalité a établi de nouvelles règles pour la disposition des terrasses à l'occasion des travaux, et Freddy Vast craint le pire : "à long terme, ça va être catastrophique, en sachant qu'on emploie huit personnes ici." Il reproche à la mairie de ne pas être suffisamment à l'écoute des problématiques des restaurateurs.

Plus haut, la rue ressemble à un chemin de campagne : des nids de poule, de la poussière, et pas de trottoir devant la boutique de Lucy : "C'est pénible, on doit nettoyer le magasin tous les jours, il y a de la poussière partout, donc c'est un compliqué." Elle a moins de clients en ce-moment, mais elle reste optimiste quant au résultat des travaux : "dans quelques mois, ça va être très bien !"

Tous les trottoirs ne sont pas encore aménagés. Certains commerçants doivent nettoyer leur magasin tous les jours à cause de la poussière. © Radio France - Noémie Philippot

Devant l'épicerie fine d'Isabelle, on a un aperçu de ce que cela va donner : "Maintenant, j'ai une superbe terrasse, avec un accès handicapé digne de ce nom. Ca donne une notion d'espace !" Et d'ajouter : "de toute façon il n'avait rien eu de fait dans le village depuis une bonne vingtaine d'années, ça met un peu de temps bien évidemment, mais le résultat et là et ça vaut le coup !" Elle aimerait que la municipalité organise une fête à la fin des travaux, pour faire savoir aux touristes qu'ils peuvent profiter du nouveau visage du Crotoy.

Une fête qui pourrait se faire attendre, mais pour l'instant, il n'y a pas de nouvelle date de fin de chantier. La mairie n'a pas répondu à nos demandes d'interview. Le premier adjoint,Jean-Louis Vignolle a simplement souligné que selon lui, la plupart des commerçants estiment que ces travaux sont positifs.