Somme : le département candidat pour expérimenter le "RSA conditionnel"

La Somme est candidate au RSA conditionnel. Le président du conseil départemental Stéphane Haussoulier en parlé avec la première ministre Elisabeth Borne, il y a quelques jours. Il souhaite que le département puisse expérimenter la réforme promise par Emmanuel Macron durant la campagne pour la présidentielle : contraindre le versement de cette aide, 598 euros par mois (pour une personne seule), à "quinze à vingt heures d’activité" par semaine, dans les entreprises, des collectivités, ou pour une formation, en échange d'un meilleur suivi.

Ce n'est pas une lutte contre les profiteurs - Stéphane Haussoulier

"En tout état de cause, il ne peut pas y avoir une partie de la société qui travaille et l'autre qui éventuellement ne trouve pas à s'insérer professionnellement", souligne Stéphane Haussoulier, rappelant que certains secteurs, comme le BPT ou la restauration, ont du mal à trouver de la main d'œuvre. "Ce n'est pas une lutte contre les profiteurs, c'est faire en sorte que là ou il y a des capacités aux uns et aux autres de se mobiliser pour faire fonctionner notre société, ils soit aussi mobilisés dans cette société. C'est très bien de donner des allocations pour survivre, mais moi, ce que je souhaite, c'est que les gens vivent, c'est que les autres puissent aller vers le travail."

Rapprocher les bénéficiaires du milieu du travail

"Pas mal de personnes qui sont dans un cadre accidentel et qui ont besoin de ce RSA ont besoin aussi de se resocialiser, de retrouver un peu le monde de l'entreprise", abonde le vice-président du conseil cépartemental en charge de l’insertion et du retour à l’emploi, Jean-Michel Bougy. "Je pense que pour eux, le fait de pouvoir faire quelques heures, et pour l'instant on n'a aucune notion du nombre d'heures qu'ils auront à faire, cela permet de récupérer d'abord un certain savoir-être pour certaines tranches de personnes qui sont RSA, et puis aussi, un savoir-faire."

En cas de refus de ces heures d'activités, au profit d'entreprises, de collectivités ou de formation, le versement du RSA serait alors suspendu. "C'est bien de garder les gens en activité, mais il ne faut pas oublier qu'au RSA, on a le revenu minimum et il ne faut pas nous faire faire 35h non plus, histoire de garder du temps et de ne pas être crevé pour chercher du travail concret", souligne Tony, 28 ans, au RSA depuis quelques semaines après avoir épuisé ses droits au chômage. "Si on me propose quelque chose, même si ce n'est pas forcément dans mon domaine de compétences, que je suis capable de faire, cela ne me dérangerait pas de contribuer un peu dans quelque chose et cela permet de ne pas rester à la maison."

L'opposition à gauche

Cette candidature, présentée à la Première ministre lors de la rentrée scolaire, devrait faire l'objet d'un débat lors de la prochaine session du Conseil Départemental, à la mi-septembre. Et d'ores et déjà, elle suscite des remous. Contacté, Angelo Tonolli, conseiller départemental d'opposition, "voit cela d'un très mauvais œil. J'y suis complètement opposé. On ne vit pas du RSA, on survit. Demander à des gens de faire des travaux d'intérêt généraux pour bénéficier des aides, je trouve que cela soulève des problèmes éthiques, et cela soulève le risque de travail dissimulé !"

"Travailler 20 heures par semaine, on est en dessous du smic horaire. Je ne vois pas comment légalement cela pourrait s'appliquer", poursuit l'élu de l'opposition. Dans le département de la Somme, environ 17 000 personnes bénéficient aujourd'hui du RSA, ce qui représente un coût d'environ 120 millions d'euros par an.