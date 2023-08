Somme : le tarif de la cantine va-t-il augmenter à la rentrée ?

"C'est une décision contrainte et forcée", après 3 ans sans augmentation, Christelle Hiver, la maire de Doullens, à du se résoudre pour cette rentrée à augmenter les tarifs des repas dans les cantines scolaires de sa ville. 30 centimes de plus, pour un repas qui coûte 3,10€ en maternelle et 4,10€ en primaire. "Notre fournisseur a augmenté les prix de 14%", détaille Christelle Hiver, qui doit également répercuter la hausse du point d'indice des fonctionnaires et la hausse des factures d'électricité et de gaz. L'augmentation est quasi similaire dans la plupart des villes de la communauté de communes Nord Picardie, avec une hausse du tarif de 40 centimes.

A Amiens, la hausse des tarifs est de 2%, comme les années précédentes. Mais elle ne compense qu'une partie des fortes hausses de prix, précise la mairie qui indique que 62% des familles inscrites à la cantine payent leur repas autour d'1€.

Une hausse souvent non répercutée sur les tarifs

D'autres collectivités, comme la communauté d'agglomération de la Baie de Somme, font le choix de ne pas répercuter la hausse des coûts de fabrication sur les tarifs. "Pourtant beaucoup de références ont augmenté", précise le président de l'agglomération et maire d'Abbeville, Pascal Demarthe, qui cite en exemple le prix des tomates, qui a augmenté de 100% en quelques mois. Pas d'augmentation non plus dans les cantines de Montdidier et de Péronne.

La communauté de communes Terre de Picardie, à l'est de la Somme, la plus petite du département, a récemment changé de fournisseur. Et cela fait augmenter le prix de revient du repas pour la collectivité : 50 centimes supplémentaire. "Cela représente un coût supplémentaire de 50 à 60 000 euros à l'année", raconte Philippe Cheval, le président de la communauté de communes. "Mais on ne répercute pas la hausse car la situation est difficile pour tout le monde. On prendra la hausse sur notre budget général".

Pas d'augmentation au collège et au lycée

Dans les collèges et les lycées de la Somme, gérés respectivement par le Conseil Départemental et par le Conseil Régional des Hauts-de-France, pas non plus d'augmentation des tarifs dans les cantines, malgré la hausse des prix de l'alimentaire et de l'énergie. Même si la région réfléchit a diminuer les produits proposés aux élèves, par exemple les légumes.