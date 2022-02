Sommet de l'espace à Toulouse : que peut-on attendre de la journée de mercredi ?

De gauche à droite : Didier Schmitt (Esa), les astronautes Alexander Gerst et Lucas Parmitano, et Jean-Baptiste Desbois directeur de la Cité de l'espace.

Toulouse est plus que jamais capitale européenne de l'aéronautique et du spatial ce mercredi en organisant un sommet européen de l'espace sous la présidence française de l'Union européenne. Le ministre de l'Economie Bruno Lemaire accueillera les ministres des finances de l'UE à partir de 9h15 au Centre de Congrès Pierre Baudis. Le quartier Compans-Caffarelli sera bouclé. Au menu, conseil des ministres européens le matin présidé par le commissaire au marché intérieur Thierry Breton suivi d'un déjeuner de travail. Puis conseil des ministres des membres de l'Agence spatiale européenne à 15h10 présidé par Bruno Lemaire.

Ce sommet est important pour l'Esa comme l'explique le responsable de la coordination et des programmes futurs à l'Esa Didier Schmitt. "L'Union européenne a ses propres prérogatives et ses propres systèmes de financement. Nous, à l'Esa, nous avons un conseil des ministres tous les trois ans ans, le prochain les 22-23 novembre. Et c'est là qu'on demande les engagements budgétaires. Donc ce mercredi, il s'agit de donner une impulsion pour encore mieux préparer ce conseil des ministres de fin d'année."

Outre le financement des grands projets de demain et les répercutions positives à attendre sur l'économie toulousaine et les sous-traitants installés dans le sud-ouest, un des enjeux est aussi le recrutement des astronautes de demain. Lucas Parmitano est astronaute. Il est de la même promotion que le Français Thomas Pesquet. Aujourd'hui l'Italien s'occupe de recruter les astronautes de demain. Et il se réjouit de constater que les candidatures ont "triplé en dix ans". Le nombre de candidats sélectionnés devrait être entre quatre et six nouveaux astronautes. Les chiffres pourraient être affinés ce mercredi.

Une visite éclair pour Emmanuel Macron

C'est en début d'après-midi à 14 heures qu'Emmanuel Macron est attendu au Centre des Congrès Pierre Baudis. Il prendra la parole vers 14h30 devant les vingt-sept ministres qui auront planché toute la matinée sur le sujet de la stratégie spatiale européenne. Le président de la République se déplace donc à Toulouse en tant que président du Conseil de l'Union européenne. Et pas en tant que candidat à l'élection présidentielle. Ce qu'il n'est pas encore. Même si ce déplacement prendra forcément une tournure très politique.

C'est un peu comme à Belfort la semaine dernière sur le sujet du nucléaire et de la souveraineté énergétique française. Emmanuel Macron va défendre ce mercredi sa vision d'une souveraineté européenne, dans le domaine spatial. On l'a dit. C'est en tant que Président du Conseil de l'Union Européenne. Pas question donc d'envisager une déclaration de candidature qui semble calée à la semaine prochaine.

Mais en défendant la production européenne de fusées, en avançant des pistes pour contrer les constellations de satellites d'Elon Musk, en défendant l'intérêt climatique de la conquête spatiale, c'est sa posture international qu'Emmanuel Macron va défendre dans la ville rose en pleine crise ukrainienne. Il faut relancer l'Europe sur ce sujet, alors que le projet Ariane 6 a pris du retard et qu'il ne se fera pas avant la fin de l'année. Le choix de Toulouse, berceau de l'aéronautique et aérospatial en Europe, était donc une évidence.

