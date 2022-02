Sommet spatial : les 27 ministres européens sont arrivés, Toulouse en partie bouclée

Comment faire peser plus l'Europe dans l'Espace. C'est la question centrale du sommet spatial qui se tient en ce moment à Toulouse. Le quartier du centre des Congrès Pierre Baudis est totalement bouclé pendant que les ministres planchent et avant l'arrivée d'Emmanuel Macron vers 14h.

Le sommet spatial européen a débuté ce mercredi 16 février dans le quartier de Compans-Caffarelli. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a accueilli les ministres des finances de l'UE à partir de 8h45 et jusqu’à 9h30 au centre de congrès Pierre-Baudis. Des réunions autour de la question du spatial vont s’enchaîner toute la journée. Vers 10h, le conseil des ministres européens a débuté ce matin. Il est présidé par le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton.

Tous les ministres européens en charge du spatial sont présents pour cette réunion à Toulouse. Ils sont accompagnés des représentants de l’Union européenne, de l’agence spatiale européenne et de l’Organisation européenne pour l’exploitation des satellites météorologiques. De nombreux parlementaires et élus du territoires sont aussi conviés au centre des congrès. Les débats seront aussi suivis par des entreprises du secteur qui travaillent pour le spatial et notammentShare my Space , Exotrail, Sodern, U-Space, Hemeria, le pôle compétitivité Aerospace Valley, Airbus Defence and Space, E-Space, Agora Industries - Comat, ou encore Espace – Thales.

Discours offensif d'Emmanuel Macron

Le temps fort de cette journée, sera marqué par la visite du président de la République. Emmanuel Macron est attendu au centre des congrès Pierre-Baudis à 14h. Il prendra la parole vers 14h30 devant les 27 ministres qui auront planché toute la matinée sur le sujet de la stratégie spatiale européenne. Le président de la République en tant que président du Conseil de l'Union européenne va nettement insister sur le poids que doit avoir l'Europe sur les questions de recherches spatiales. On parle d'un discours offensif. Bruno Le Maire le martelait ce mercredi sur France Bleu Occitanie : " Je voudrais vraiment tordre le cou à cette idée que l'Europe serait devenue un nain de l'espace alors que les États-Unis et la Chine seraient les seules grandes puissances. Nous sommes une des grandes puissances spatiales."

Le quartier Compans-Caffarelli a été totalement bouclé avec des barrières installées pour empêcher le passage des badauds. Les riverains eux doivent se munir de justificatif de domicile.

