Sommets, festivals, foires : les hôtels de Montpellier affichent complet

Montpellier fait le plein en ce mois d'octobre, à la faveur de la reprise des événements et autres congrès. L'Africa Montpellier Festival démarre ce mardi 5 octobre, le sommet Afrique-France a lieu ce vendredi 8 octobre en présence d'Emmanuel Macron. Le même jour débute aussi la Foire internationale de Montpellier. De nombreux hôtels affichent donc complet.

On ressent l'impact de l'ensemble de ces événements sur nos taux de remplissage - Christophe Bonnafous, gérant de l'hôtel de la Comédie et de l'hôtel Mistral à Montpellier

C'est les cas des deux établissements de Christophe Bonnafous, également représentant du Groupement national des indépendants Hôtellerie et Restauration en Occitanie. "Clairement, on ressent l'impact de l'ensemble de ces événements sur nos taux de remplissage. Et ça fait évidemment plaisir !", explique-t-il. Les traces de la crise sanitaire se font tout de même sentir, en cette période habituellement très riche pour les hôtels de la région.

Les clients attendent la dernière minute pour réserver, et se concentrent essentiellement sur le centre de Montpellier. "Pour l'instant, l'automne est plutôt bon quand même", développe Christophe Bonnafous.

Une aubaine aussi pour les locations de courte durée

Sarah Sayagh, présidente de Welchome34, fait le même constat pour les locations de courte durée. Quasiment tous les logements gérés par l'entreprise sur Montpellier sont réservés. "Ce n'est pas négligeable parce qu'on est hors-saison. Il n'y a pas de vacances, donc en temps normal, les gens sont assez timides pour venir sur Montpellier sur cette période", confie-t-elle. "On joue beaucoup sur ces événements. On augmente un peu les prix, car on sait qu'il va y avoir des réservations. C'est clairement une manne financière pour nous." Les Airbnb et hôtels de Montpellier ne sont pas prêts de désemplir, car quelques jours seulement après la fin de la Foire internationale le 18 octobre, les vacances de la Toussaint commencent.