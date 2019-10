Son activité est unique en Lorraine : le réemploi des bouteilles de bière

Thaon-les-Vosges, Capavenir Vosges, France

C'est une activité unique en Lorraine et elle s'inscrit dans une démarche de développement durable : le lavage des bouteilles en verre afin de les remettre dans le circuit. Pas question de recyclage mais bien de réemploi de bouteilles, consignées ou non.

Une activité créée par un jeune ingénieur vosgien. Clément Bonini, 32 ans, a lancé il y a un peu plus d'un mois son entreprise à Thaon-les-Vosges (Vosges) : "La Bouteille Lorraine". Il travaille pour le moment uniquement avec des brasseries artisanales de la région. "Il y a une vraie demande de la part de leurs clients de rapporter les bouteilles et les réemployer plutôt que les jeter dans une borne de recyclage", explique Clément Bonini. "Je pense que tout le monde a intuitivement conscience que le fait de casser les bouteilles, les concasser, les fondre, c'est beaucoup plus énergivore que les laver."

La capacité de sa laveuse automatique - une machine allemande achetée d'occasion : 4 000 bouteilles par jour. Mais Clément Bonini n'en est pas arrivé à ce rythme là. Car il s'occupe de tout, tout seul : chercher les bouteilles, les charger dans la machine, les décharger une fois lavées à l'eau alcaline puis rincées et les rapporter à ses clients.

Pour le moment, La Bouteille Lorraine travaille avec trois brasseries artisanales : Grenaille à Jarville et Tumulte à Magnières (Meurthe-et-Moselle), La Mandale à Chaillon (Meuse). Bientôt une quatrième : La Golaye à Xertigny (Vosges).