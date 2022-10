SONDAGE - Générosité : avec 174 euros en moyenne, le Centre-Val de Loire est la 3e région qui donne le moins

Les Français ont donné en moyenne 200 euros sur les 12 derniers mois selon l'Observatoire national et régional des générosités réalisé par Odoxa pour Leetchi.com et France Bleu.

Ces douze derniers mois, 35% des Français ont fait moins de dons qu'auparavant : c'est l'un des enseignements de l'Observatoire des générosités, un sondage* annuel publié ce jeudi par Odoxa pour Leetchi et France Bleu. L'enquête évalue également le don moyen des Français à des associations, projets ou personnes en difficulté, il s'élève à 200 euros par personne par an et 60% des Français réalisent un don inférieur à 100 euros.

Avec 174 euros de dons en moyenne cette année, le Centre-Val de Loire est là 3e région qui donne le moins de tout le territoire, suivent les Hauts-de-France, avec 158 euros, et la Bourgogne-Franche-Comté avec un don moyen de 156 euros. Sans distinction de région, le profil du donateur le plus prolifique est un homme, plutôt jeune (25-34 ans) ou nettement plus âgé (+65 ans), indépendant, cadre ou retraité. Les professions intermédiaires, les étudiants et les inactifs sont les moins à l'aise pour donner.

Le don financier moyen sur les douze derniers mois par région, sexe, âge et activité. - ©Odoxa

Des dons en baisse entre crise sanitaire et conflit ukrainien

La tendance entamée depuis 2020 et la crise sanitaire se confirme ces 12 derniers mois, les dons des Français sont en baisse, "35% des Français ont fait moins de dons qu’auparavant au cours des 12 derniers mois" pointe le sondage. Et la première cause de cette diminution, c'est la baisse de leurs revenus pour une majorité d'entre eux, qui disent qu'ils "peuvent moins se le permettre". Le contexte international, entre conflit en Ukraine et prix de l'énergie les poussent aussi à la prudence concernant leurs finances personnelles : 83% des Français déclarent que le conflit et l’inflation les limitent dans leurs dons. En Centre-Val de Loire, les dons ont baissé de plus d'un tiers, 37% exactement, c'est moins que dans les Hauts-de-France (42%) ou en Normandie (38%) mais beaucoup plus que dans les Pays de la Loire où ils n'ont diminué que de 25% ces 12 derniers mois.

Les dons en baisse ces 12 derniers mois dans l'ensemble des régions métropolitaines. - ©Odoxa

Mais si le conflit armé en Ukraine crée de l'incertitude, il a aussi généré de nombreux dons depuis l'invasion de la Russie, en Centre-Val de Loire 21% des habitants ont fait un don à des structures depuis février 2022, cela place la région à la 10e place en matière de générosité avec les Ukrainiens. A l'inverse, les Hauts-de-France avec 31%, ou encore le Grand Est avec 28% des personnes interrogées qui ont fait un don, sont les régions les plus mobilisées et solidaires dans ce conflit.

Part des sondés qui ont fait un don pour l'Ukraine depuis le début du conflit. - ©Odoxa

Protection de l'environnement et repli sur des causes "proches"

Autre enseignement de cette étude annuelle, la progression des dons concernant la protection de l’environnement, c'est d'ailleurs la cause dont le soutien progresse le plus, aux côtés de l’aide d’urgence aux populations victimes de catastrophes naturelles ou d’attentats. Les causes qui restent parmi les plus soutenues financièrement sont la recherche médicale, la protection de l'enfance et la protection animale.

Le contexte actuel semble en tout cas inciter à la prudence et à un certain repli sur la sphère familiale et amicale : selon Odoxa, 66% des Français interrogés pensent qu'ils vont privilégier à l'avenir "des personnes en difficulté de leur entourage" et 48% des associations de proximité. Enfin, dernier enseignement de ce sondage, près d'un tiers des Français a déjà dû faire appel à la solidarité, sous forme d'argent ou de don en nature et près d'un quart pense qu'il devra le faire dans l'avenir, face au contexte actuel de guerre en Ukraine et d'inflation.

* Sondage réalisé par Odoxa pour Leetchi.com et France Bleu. Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet du 14 au 16 septembre 2022. Echantillon de 3.015 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.