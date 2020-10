SONDAGE - Générosité des Français : les Bretons privilégient les dons en faveur de la recherche médicale

Les Français ont donné en moyenne 213 euros dans l'année 2020 à des associations, fondations, projets ou directement à des personnes en difficulté selon un dernier sondage réalisé par Odoxa pour France Bleu, Leetchi.com et Le Parisien. Un chiffre en baisse comparé à l'année précédente. L’Observatoire national et régional des générosités ajoute toutefois que "la propension des Français à donner est par ailleurs restée la même". Les dons sont donc moins importants mais les Français toujours aussi nombreux.

En Bretagne, les habitants ont donné 167 euros dans l'année. La région figure donc parmi les moins généreuses mais le sondage précise que la région où les dons ont été les plus importants, l'Ile-de-France, est aussi celle où le niveau de vie médian est le plus élevé selon l’Insee.

L’Observatoire national et régional des générosités est réalisé par Odoxa pour France Bleu, Leetchi.com et Le Parisien. - Observatoire national et régional des générosités

La recherche médicale privilégiée par les Bretons

Les Français qui ont fait plus de dons en 2020 l'ont fait avant tout parce qu'ils ont été touchés par une ou plusieurs causes. Cette année encore, la recherche médicale et la lutte contre les maladies est la première raison pour laquelle ils préfèrent donner. Cela se vérifie particulièrement en Bretagne où 42% des sondés disent favoriser la recherche. Mais les personnes interrogées dans la région sont également de plus en plus sensibles à deux autres causes : la protection de l’enfance (28%) et la protection des animaux et la préservation des espèces (26%).

Cette année a été marquée par la crise sanitaire et de nombreux appels aux dons ont été lancés pendant le confinement. Près d'un Français sur dix a ainsi fait un don lié spécifiquement au Covid-19. Dans ce contexte, les Bretons ont ainsi confirmé leur tendance à privilégier le milieu médical puisque 47% des sondés ont préféré les dons pour la recherche sur le Covid-19. Les dons pour les hôpitaux et le personnel soignant arrivent en deuxième position (37%) avant ceux à destination des commerçants et des restaurateurs en difficulté (17%).

Les initiatives remarquées en Bretagne

L'observatoire note également la multiplication du nombre de cagnottes solidaires créées partout en France en raison de la crise sanitaire : plus de 10.000 cagnottes sur Leetchi.com. Il souligne ainsi trois initiatives dans la région :

"Soutien au personnel du CHRU de Brest" : les Celtic Ultras, l’un des groupes de supporters du Stade Brestois a souhaité apporté son soutien au personnel de l’hôpital de Brest mobilisé face à la crise sanitaire en lançant un appel aux dons. Grâce à leur initiative et à la participation de 305 donateurs, 12.684 euros ont pu être collectés.

ont pu être collectés. "Pour nos aînés de La Rose des Sables et des Quatre couleurs" : à Louédac, face au confinement et à l’isolement des patients d’Ehpad privés de visites, une jeune femme a mis en place une cagnotte afin de financer l’achat de tablettes numériques pour leur permettre de maintenir les liens familiaux . La créatrice a collecté plus de 1.200 euros pour les résidents des Ehpad de La Rose des Sables et des Quatre Couleurs.

. La créatrice a collecté plus de 1.200 euros pour les résidents des Ehpad de La Rose des Sables et des Quatre Couleurs. "AGORAé Brest Luttez contre la précarité alimentaire" : à Brest, l’épicerie sociale et solidaire étudiante basée sur le campus universitaire de la ville a mis en place une cagnotte afin de venir en aide aux étudiants en situation de précarité et d’isolement. Objectifs : assurer la pérennité de l’épicerie, augmenter leur capacité d’accueil, acheter des produits de première nécessité et mettre en place un service de livraison. Plus de 4.630 euros ont été récoltés et 126 donateurs se sont mobilisés.

Enfin, de manière générale, l'observatoire signale qu'une certaine forme de "repli" du don vers l’entourage proche se dégage. Les Français ont de plus en plus tendance à privilégier les dons à des personnes en difficulté dans leur entourage.

