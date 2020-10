SONDAGE - Générosité des Français : les Pays de la Loire dans le Top 5 des régions qui donnent le plus

Le sondage réalisé par Odoxa pour France Bleu, Leetchi.com et Le Parisien révèle ce mardi des tendances inédites durant cette année marquée par la crise sanitaire. Même si le don moyen des Français a baissé, la région des Pays de la Loire s'est montrée parmi les plus généreuses.

Les Français ont donné en moyenne 213 euros dans l'année 2020 à des associations, fondations, projets ou directement à des personnes en difficulté selon un dernier sondage réalisé par Odoxa pour France Bleu, Leetchi.com et Le Parisien. Un chiffre en baisse comparé à l'année précédente mais la région des Pays de la Loire figure toutefois parmi les plus généreuses, en cinquième position : en moyenne, ses habitants ont donné 189 euros dans l'année. L’Ile-de-France, où le niveau de vie médian est le plus élevé selon l’Insee, reste la région dans laquelle les habitants ont fait les dons les plus importants en 2020 (321 euros).

La recherche médicale et la protection à l'enfance privilégiées dans les Pays de la Loire

Les Français qui ont plus de donné en 2020 l'ont fait avant tout parce qu'ils ont été touchés par une ou plusieurs causes. Cette année encore, la recherche médicale et la lutte contre les maladies est la première raison pour laquelle ils préfèrent donner. Cela se vérifie également dans Les Pays de la Loire, où 40% des sondés disent la favoriser.

Mais les personnes interrogées dans la région sont également très sensibles à une autre cause, la protection de l’enfance (38%) : "Le confinement a constitué une période difficile sur ce sujet", précise l'observatoire des générosités. La protection des animaux arrive en troisième position des causes privilégiées dans les Pays de la Loire (28%).

L’Observatoire national et régional des générosités est réalisé par Odoxa pour France Bleu, Leetchi.com et Le Parisien. - Observatoire national et régional des générosités (Capture d'écran)

Quels dons dans la région pendant la crise sanitaire ?

Cette année a été marquée par la crise sanitaire et de nombreux appels aux dons ont été lancés pendant le confinement mais aussi après, pour venir en aide aux secteurs touchés par la crise économique. Près d'un Français sur dix a ainsi fait un don lié spécifiquement au Covid-19. Dans ce contexte, les habitants des Pays de la Loire ont favorisé les dons à destination des commerçants et des restaurateurs en difficulté (42%). Les dons aux hôpitaux et au personnel soignant arrivent en deuxième position (35%) juste devant ceux aux personnes en situation de précarité comme les sans abri, les réfugiés et les personnes isolées (23%).

L'observatoire note également la multiplication du nombre de cagnottes solidaires créées partout en France en raison de la crise sanitaire : plus de 10.000 cagnottes sur Leetchi.com. Il souligne ainsi deux initiatives dans la région :

Soutien CHU Angers - CHU Nantes : une secrétaire médicale du CHU d’Angers a ouvert cette cagnotte pour venir en aide au personnel soignant des hôpitaux de Nantes et Angers. Au total, 176 personnes ont répondu à son appel aux dons. Les fonds récoltés ont été reversés aux CHU concernés.

Soutien au Parc Zoologique de la Boissière du Doré : le directeur du Parc Zoologique de la Boissière-du-Doré a lancé une collecte de dons pour surmonter la fermeture de son établissement. Le parc compte plus d’un millier d’animaux que le personnel a dû continuer à nourrir et soigner. La cagnotte a atteint plus de 33.900 euros grâce à la participation de 690 donateurs.

Enfin, de manière générale, l'observatoire signale qu'une certaine forme de "repli" du don vers l’entourage proche se dégage. Les Français ont de plus en plus tendance à privilégier les dons à des personnes en difficulté dans leur entourage.

L'enquête complète