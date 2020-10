SONDAGE - Le Centre-Val de Loire quatrième région la plus généreuse de France

La générosité des Français est décortiquée dans le sondage annuel Odoxa-Leetchi pour France Bleu et Le Parisien publié ce mardi 7 octobre. Les habitants du Centre-Val de Loire donnent 213€ par an, soit exactement la moyenne nationale.

213 euros par personne et par an. Voilà la somme donnée en moyenne par les français selon le sondage Odoxa-Leetchi réalisé pour France Bleu et Le Parisien publié ce mardi 7 octobre. En Centre-Val de Loire, les dons sont de 213 euros, exactement dans la moyenne nationale, en repli de 55€ par rapport au même sondage réalisé en 2019. En troisième position en 2019, la région Centre-Val de Loire se retrouve quatrième dans ce baromètre derrière l’Île-de-France, l'Occitanie et les Hauts-de-France. Cette année encore, la recherche médicale et la lutte contre les maladies est la cause à laquelle les français préfèrent faire des dons, devant la défense de la cause animale et la protection de l'enfance précise Odoxa.

Des dons privilégiant les personnels soignants

"Depuis le début du COVID-19, avez-vous fait un don spécifiquement lié à cette épidémie?" interroge Oxoda. Oui répondent les habitants du Centre-Val de Loire. Ils ont été 9% à avoir fait un don lié à l'épidémie, autant que les Hauts-de-France et un peu derrière l’Île-de-France, trois régions les plus généreuses sur cette thématique. Sur ceux qui ont donné, on apprend que 42% des dons sont allés directement au personnel soignant.

Les dons pour les associations et fondations ont augmenté de quatre points sur un an en Centre-Val de Loire - ©Odoxa

Dans le détail en Centre-Val de Loire, les habitants donnent d'abord à des associations et des fondations, à hauteur de 43%, en hausse de quatre points. Suivent des personnes de l'entourage en difficulté (32%), les mendiants dans la rue (19% en repli de sept points), et 10% pour des cagnottes et des crowdfunding.

Que feront les habitants du Centre-Val de Loire dans les douze prochains mois?

Dans son sondage, Odoxa s'est attaché à interroger les gens sur les douze mois de venir, un indicateur dans une période de crise économique pour pourrait impacter les dons à l'avenir. La preuve dans les résultats puisque 22% des personnes interrogées précisent qu'elles envisagent de donner moins, une tendance qui se retrouve au niveau national, quasiment dans la même proportion. Les gens annoncent vouloir privilégier "des personnes en difficultés de leur entourage", à "des associations locales et de proximité plutôt qu'à de grandes associations ou fondations".

Les dons devraient être à la baisse sur les 12 prochains mois selon le sondage, notamment en Centre-Val de Loire - ©Odoxa

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet du 7 au 11 septembre 2020. Échantillon de 3.000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, niveau de diplôme et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.

