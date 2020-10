SONDAGE - Pendant la crise, les habitants de Bourgogne-Franche-Comté ont été généreux... avec leur entourage

Pendant la crise du coronavirus, les Bourguignons et les Francs-Comtois ont été généreux, mais plus avec leur famille, amis et voisins, qu'avec les soignants ou les chercheurs. C'est ce que nous apprend un sondage dévoilé ce mardi et réalisé par Odoxa pour France Bleu, Leetchi.com et Le Parisien.

La crise du coronavirus n'a pas entamé la générosité des Français en cette année 2020, marquée par l'épidémie de Covid-19. Ils sont toujours aussi nombreux à donner, mais ils donnent un peu moins et répartissent leurs dons différemment. C'est ce que nous apprend un sondage de l’Observatoire national et régional des générosités, réalisé par Odoxa* pour France Bleu, Leetchi.com et Le Parisien et publié ce mardi.

En 2020, la moyenne nationale est de 213 euros de don par an pour les Français. Dans la région Bourgogne-Franche-Comté, les habitants ont donné moins : en moyenne 179 euros par an et se classent à la 7e position (sur douze) des régions qui donnent le plus. En 2020, les régions les plus généreuses sont l'Île-de-France (321 euros), l'Occitanie (226 euros) et les Hauts-de-France (216 euros).

L'Île-de-France en tête des régions les plus généreuses

Ce sondage fait aussi apparaître une certaine forme de "repli" du don vers l’entourage proche, dans notre région notamment.

La famille, les amis et les voisins en difficulté privilégiés par les habitants de Bourgogne-Franche-Comté

Au niveau national, les dons en lien avec l’épidémie de Covid ont été dirigés en priorité vers les hôpitaux et le personnel soignant (38%), la recherche sur le Covid (23%) et l’aide aux personnes en situation de précarité (21%) en troisième position. Dans certaines régions comme la Nouvelle-Aquitaine (54%) et les Hauts-de-France (53%), la cause des soignants touche même plus d'un donneur sur deux.

C'est tout le contraire en Bourgogne-Franche-Comté où les dons ont été versés en priorité aux personnes de notre entourage : 37% des dons ont été faits à des personnes en difficulté "que vous connaissez personnellement", de la "famille, des amis, ou des voisins". En 2e position, les habitants de notre région ont versé des dons à la recherche sur la Covid-19 (32%), puis, en 3e position seulement, aux soignants (31%).

Observatoire des générosités Odoxa pour Leetchi, France Bleu et Le Parisien.

Par ailleurs, dans les années qui viennent, les Français affirment qu'ils auront plutôt tendance à privilégier, eux aussi, les dons à des personnes en difficulté de leur entourage. Cette volonté "progresse très fortement et devance désormais nettement leur volonté de donner à des associations locales ou de donner pour une cause ciblée" nous apprend le sondage.

Moins généreux dans l'année à venir

Enfin, durant les douze prochains mois, par rapport aux douze mois précédents, les Bourguignons et les Francs-Comtois ont l'intention de faire moins de dons (-36) et se placent ainsi à la dernière place du classement régional et bien loin de la dynamique au niveau national (-23).

Observatoire des générosités Odoxa pour Leetchi, France Bleu et Le Parisien.

Le sondage en intégralité

Découvrez l'intégralité du sondage Odoxa* pour France Bleu, Leetchi.com et Le Parisien, région par région et au niveau national.

* Sondage de l’Observatoire national et régional des générosités, réalisé par Odoxa pour Leetchi.com, France Bleu et Le Parisien : une enquête réalisée auprès d’un échantillon de 3.000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogées par Internet du 7 au 11 septembre 2020.