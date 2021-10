SONDAGE - Dans le Grand Est, 72% des habitants estiment que leur pouvoir d'achat se dégrade

Le pouvoir d'achat, une préoccupation importante pour 90% des Français : c'est l'enseignement d'un sondage Odoxa réalisé avec Groupama pour France Bleu et publié ce jeudi. Cette question s'impose ces derniers jours dans le débat public, avec d'une part la hausse des prix de l'énergie et d'autre part la campagne présidentielle.

Pessimistes sur leur pouvoir d'achat

Pour 42% des habitants du Grand Est, cette question est même très importante. Et surtout, 72% des Alsaciens, Lorrains et Champardennais ont le sentiment que leur pouvoir d'achat a tendance à se dégrader.

Une grande majorité des Français ont le sentiment que leur pouvoir d'achat se dégrade selon un sondage. - Odoxa

Il y a pourtant, selon Odoxa, un décalage entre le sentiment ressenti par une majorité de Français et la réalité. En effet, l’INSEE a enregistré un rebond du pouvoir d'achat au deuxième trimestre de 2021 (+0,6%). Mais l'augmentation régulière des prix de l'énergie a un impact sur le moral et la situation des ménages, d'autant que cette hausse devrait se poursuivre.

Plus on est précaire, plus le sujet du pouvoir d'achat est sensible : 83% des personnes inscrites à Pôle emploi et 81% des foyers modestes estiment que leur pouvoir d'achat s'est dégradé ces douze derniers mois mais seulement 38% des cadres et 31% des foyers très aisés (chiffres France).

Plus de la moitié des habitants du Grand Est utilisent quotidiennement un véhicule à moteur

L'inquiétude est aussi très partagée en milieu rural (78%) où l'on a davantage recours à un véhicule individuel pour se déplacer. Dans le Grand Est, 51% des habitants prennent tous les jours ou presque leur voiture, leur moto ou leur scooter. C'est dans la moyenne nationale.

La majorité des habitants du Grand Est utilisent un véhicule à moteur tous les jours ou presque, selon un sondage. - Odoxa

Quelles sont les dépenses "contraintes" dont vous jugez le montant difficile à supporter ? Pour les habitants du Grand Est, c'est :

le fuel (53%)

le gaz (47%)

le carburant (42%)

Ils ne placent pas les impôts et les taxes sur le podium, contrairement aux habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes, d'Ile-de-France, d'Occitanie ou des Pays de la Loire, qui les citent en premier.

Et quand il faut rogner sur son budget à cause des prix de l'énergie, ce sont les dépenses plaisir (sorties et loisirs) mais aussi des dépenses d'équipements (achats pour la maison) qui sont sacrifiées en premier (chiffres France).

Les dépenses sacrifiées en premier quand les prix de l'énergie augmentent selon un sondage. - Odoxa

Sondage Odoxa "Les Français, le pouvoir d'achat et la fiscalité", réalisé auprès d'un échantillon de Français interrogés par internet du 5 au 11 octobre 2021. Echantillon de 3.010 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.