SONDAGE - Déconfinement : un tiers des Français compte aller au restaurant dès cette semaine

Selon ce sondage*, 79 % des Français avaient hâte que les restaurants rouvrent. Un sentiment majoritaire dans toutes les catégories de la population même si les jeunes de moins de 25 ans, les salariés et les habitués (ceux qui avant la crise sanitaire allaient au restaurant une fois par semaine au moins) sont ceux qui montrent la plus forte impatience.

Risque d'embouteillage sur les terrasses

Un tiers des Français compte retourner au restaurant dès cette première semaine. Avec des différences selon les âges ou les catégories. Ainsi huit salariés sur dix vont reprendre leurs habitudes pour déjeuner, six habitués sur dix comptent renouer avec leurs tables préférées, 46 % des jeunes de moins de 25 ans, et presque un habitant de la région parisienne sur deux.

Des pauses plus longues, des repas plus sains

La première chose qu'ils cherchent en retournant au restaurant, c'est l'ambiance, nettement plus conviviale qu'un déjeuner sur le pouce en face de son ordinateur. Et du coup, presque 4 personnes sur dix vont s'accorder des pauses plus longues. Mais ce sera le cas de plus de la moitié des moins de 25 ans. Autre avantage pour un consommateur sur deux : leur repas sera meilleur, plus sain et plus équilibré que ce dont ils se nourrissent pendant la crise sanitaire.

Le plafond de 38 euros de dépenses en tickets restaurants valable jusqu'à septembre

81% des Français disent avoir bien l'intention de profiter du doublement du plafond d'utilisation des titres restaurants qui dure jusqu'en septembre. Il est passé de 19 euros avant la crise à 38 euros. Ces tickets restaurants peuvent aussi être utilisés le week-end dans les restaurants, ce qui n'était pas le cas avant. En revanche, ce plafond de 38 euros ne s'applique que dans les restaurants, pas dans les grandes surfaces où il reste à 19 euros et uniquement pendant la semaine.

*sondage Odoxa pour Edenred, réalisé le 12 et le 13 mai 2021 auprès d’un échantillon de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.