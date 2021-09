Sophie Bonnet comportementaliste chiens et chats

Sophie Bonet est éducateur canin et comportementaliste chiens et chats. Depuis l'enfance elle a toujours été attirée par les animaux, en particulier les chiens.

Après son Bac pro, sophie s'est tournée vers une formation dont les méthodes lui correspondait le plus : le CEEPHAO. Cette formation est orientée sur la relation de l'homme à l'animal, pour chercher les causes réelles qui produisent les effets plutôt que de contourner les problèmes. C'est pour cette raison que dans la pratique, elle n'utilise pas de nourriture ni de modification de l'environnement, mais traite la cause réel du problème pour des effets durables dans le temps et ré-instaure une relation harmonieuse entre les binômes, dans le respect de chacun : homme et animal.

Son domaine d'action sont les sciences humaines et l'éthologie (science qui étudie le comportement des êtres vivants, animaux ou humains) afin de comprendre les deux parties, l'animal adaptant ses comportements selon sa propre réalité et en fonction des émotions, ressentis et comportements de l'homme. Cette formation à duré 2 ans pour la formation de comportementaliste et 1 an pour celle d'éducation canine, ce qui équivaut à 3 années de formation au total. Elle équivaut à un niveau Bac +4.

Sophie Bonnet exerce actuellement dans le pays basque et sur les environs de Dax, puis d'ici février/mars essentiellement sur les environs de Dax et Mont de Marsan.

Txakur Alaï (chien heureux), son entreprise, est née en 2019. Dans un premier temps en tant qu'éducateur canin, puis par la suite aussi en tant que comportementaliste. Une double casquette, ce qui permet un champ d'action plus large en suivant, pour ceux qui le souhaitent, les clients en éducation canine une fois les soucis du quotidien effacés.

