Sophysa, l'entreprise implantée sur le campus Temis de Besançon veut doubler son effectif

Installée sur le campus Temis, à Besançon, dans le Doubs, depuis 2006, l'entreprise Sophysa, l'un des leaders dans la production de valves neurologiques, veut créer 150 emplois d'ici 10 ans et a déjà lancé les travaux de son nouveau bâtiment.

DR/Brigitte Metra et associés

La construction du nouveau bâtiment de Sophysa a commencé mi-février 2021 sur le campus Temis à Besançon, dans le Doubs. D'ici fin 2022, c'est un bâtiment de 5 700 mètres carrés qui devrait sortir de terre, pour porter la surface totalement des locaux de l'entreprise à 8 500 mètres carrés. Et pour accompagner cet agrandissement, l'entreprise, leader mondial de la production de valves neurologiques, veut doubler son effectif, autrement dit embaucher 150 personnes d'ici 10 ans.

Sophysa veut embaucher 30 personnes en 2021

Installée depuis 2006 sur le campus Temis, à Besançon, Sophysa investi 12 millions d'euros dans son nouveau bâtiment qui sera réalisé par l'architecte bisontine Brigitte Metra. Cette année, Sophysa veut recruter une trentaine de personnes, notamment des opérateurs et techniciens de fabrication.

Une extension permise par une activité qui se porte bien selon le PDG de Sophysa, Philippe Nègre : "on enregistre 11% de croissance annuelle en moyenne, malgré une baisse des commandes américaines à cause de la crise sanitaire, on fait 90% de notre chiffre avec les exports, notamment vers la Chine".