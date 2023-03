Sorbiers : les prix ne changeront pas cette année chez le chocolatier Gaucher pour fêter Pâques

France Bleu Saint-Étienne Loire : elles semblent bien loin ces fêtes de Pâques pour nous les gourmands... mais pour vous elles arrivent à grands pas ! Est-ce que vous êtes dans les clous ?

ⓘ Publicité

Stéphane Simonet : nous sommes en train de préparer les dernières poules, les derniers petits œufs eux, les derniers petits poissons. Il nous en reste encore quelques milliers pour atteindre les 15.000 pièces que l'on nous a commandées... Tout sera prêt d'ici quinze jours !

loading

Et ensuite il faut encore tout emballer et tout livrer...

Oui et ça prend du temps ! C'est beaucoup de main d'œuvre, beaucoup de temps pour coller, pour garnir, pour emballer et pour colorer nos sujets. On aime proposer de la couleur pour Pâques sur nos œufs qui reflètent un peu le début du printemps.

Est-ce que vous faites dans le classique ou est-ce que vous avez des créations originales pour cette année ?

Un peu des deux. À la fois du classique parce-que c'est une fête traditionnelle. Mais on essaie de faire aussi quelques originalités comme des singes ou des grenouilles, pour les clients qui recherchent des pièces un peu plus décalées.

Un écureuil confectionné dans les ateliers Gaucher à Sorbiers (Loire) - Gaucher

Vous avez décidé de ne pas augmenter vos prix cette année, malgré l'inflation galopante que l'on connaît tous, Pourquoi ?

Notre activité est concentrée à 70 % sur la fin de l'année, sur les fêtes de Noël. On espère avoir une détente sur les prix des matières premières et surtout sur les prix des emballages. Mais on veut surtout rester accessible pour nos clients qui aiment le chocolat et qui doivent pouvoir consommer de la manière la plus confortable possible. Du coup, on essaie d'optimiser notre production, notre organisation, pour ralentir le plus possible cette augmentation des prix autour de 12 %.