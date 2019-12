Sorges : un atelier d'origami pour le Téléthon

Sorges, Sorges et Ligueux en Périgord, France

A l'occasion de l'édition 2019 du Téléthon, les habitants de Sorges se sont lancés un défi : confectionner et vendre 1.000 grues en origami pour aider à financer la recherche de traitements pour des maladies.

"Pour la paix et l'espoir de guérison"

Pendant deux jours, 25 bénévoles ont fabriqué un millier d'oiseaux en papier, sous l’œil expert de Josiane Valentini, origamiste à l'origine du projet. "L'idée vient d'une légende japonaise. Si on fabrique 1.000 grues, on peut faire un vœu qui sera exaucé. On fait ça pour la paix et l'espoir de guérison", explique Josiane Valentini.

Les bénévoles fabriquent les grues en origami dans une bonne ambiance. © Radio France - Louise Buyens

Jocelyne, l'une des bénévoles, n'avait jamais fait d'origami auparavant mais elle a appris à maîtriser l'art du pliage du papier. "Quand on est motivé, on peut faire plein de choses et on a envie que la science avance donc on apporte nos sous et nos doigts", résume-t-elle.

1.000 euros pour le Téléthon

Ce samedi, les origami sont vendus toute la journée (jusqu'à 19 heures) à la salle des fêtes de Sorges. Les guirlandes de dix grues en origami sont au prix de dix euros. Les bénévoles espèrent les vendre toutes afin de récolter 1.000 euros qui iront directement dans les recettes du Téléthon.

"C'est très joli et coloré", sourit Caroline qui a craqué pour quatre guirlandes qu'elle va offrir à des amis. "Elles vont décorer mon salon pour Noël et en plus c'est pour une bonne oeuvre", témoigne une autre acheteuse.

Une boîte pour recueillir les dons du Téléthon a été installée dans la salle des fêtes de Sorges. © Radio France - Louise Buyens

En plus de la vente des grues en origami, la salle des fêtes de Sorges a mis à disposition une boîte dédiées aux dons. L'année dernière, la commune a récolté 1.800 euros grâce aux dons et aux différentes activités mises en place pour le Téléthon.

