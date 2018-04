Le mouvement a débuté ce matin à 6h45 à l'appel de Sud et de la CGT. Plusieurs tournées de facteurs sont du coup annulées.

Un mouvement de grève touche ce jeudi matin la plateforme courrier de La Poste de Sorigny. Le mouvement a un impact sur les bureaux de Sorigny, Sainte-Maure, Tauxigny, Loches, Ligueil, Chinon et Montrésor. Les syndicats Sud et CGT dénoncent la détérioration des conditions de travail au fil des années, suite à des réorganisations dans l'entreprise. Parmi les conséquences, des tournées non-effectuées et repoussées selon les syndicats. Un rassemblement est programmé devant la plateforme de Sorigny, dès 6h45.