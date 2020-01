Sortie de crise chez les pompiers d'Abbeville

Abbeville, France

Une sortie de crise a été trouvée entre la direction du SDIS 80, le service départemental de secours et d'incendie de la Somme et les pompiers d'Abbeville mobilisés depuis le mois de décembre contre une baisse de leurs effectifs . Une réunion s'est tenue ce jeudi au sein de la caserne.

Quatre postes remplacés au 1er février

Les pompiers d'Abbeville réclament le remplacement de sept postes de pompiers absents pour cause de mutation ou de maladie. Ils en obtiennent quatre confirme Stéphane Haussoulier, le président du SDIS 80. Des arrivées prévues pour le 1er février. Un cinquième poste sera pourvu au mois de juillet poursuit le patron des pompiers de la Somme qui entend démontrer par ces remplacements d'effectifs qu'il n'a "jamais été question de réduire l’activité de la caserne d'Abbeville".

Pas de garde de douze heures pour l'instant

Autre crispation des pompiers de'Abbeville : la perspective d'une réorganisation du temps de travail et surtout des gardes. Elles sont aujourd'hui de vingt-quatre heures et pourraient passer à douze heures. Une réorganisation qui n'a jamais été actée insiste Stéphane Haussoulier qui explique que des discussions vont être menées dans le courant de l'année 2020. Mais l’objectif dit-il est de mettre des pompiers là où sont les besoins et il rappelle que la nuit, l'activité est plus faible.

Une réduction des effectifs la nuit à l'étude

Neuf pompiers au lieu de douze aujourd'hui pourraient être affectés aux gardes de nuit. Une hypothèse qui doit encore être discutée, là encore rien n'est tranché précise Stéphane Haussoulier pour qui il est important que les samariens n'aient pas "une baisse du niveau de service qui leur est proposé depuis toujours".

