Sortie de l'Iphone X : à Tours, son prix divise les clients

C'est ce vendredi qu'est sorti le nouveau téléphone de la marque Apple, l'Iphone X. Un téléphone sans bouton et à l'écran gigantesque. Un téléphone qui suscite du débat par son prix : 1.160 euros pour le modèle de base. Tout le monde ne peut pas se le permettre reportage dans les boutiques à Tours.

Pour fêter les dix ans de la sortie du premier Iphone, Apple avait annoncé la sortie d'un nouveau téléphone, l'Iphone X - X, en chiffres romains, signifie 10 - c'est d'ailleurs pour cela qu'il n'y a pas d'Iphone 9 pour le moment. Eh bien ça y est : il est arrivé dans les bacs ce vendredi. Avec un prix assez impressionnant : il faudra débourser pas moins de 1.160 euros pour obtenir le modèle 64Go, et 1.330 pour le modèle 256Go !

Se le permettre ou ne pas se le permettre ?

Bien sûr, les fans de la marque à la pomme aimeraient l'acheter : "C'est vrai qu'il est magnifique et révolutionnaire dans son ergonomie.", dit l'un. "Mais débourser un SMIC pour un téléphone, c'est quand même pas vraiment raisonnable." D'autant que certains ne voient pas vraiment l'intérêt : "Il n'y a pas grand chose qui change sur cet Iphone que sur le précédent, à part son écran. Moi personnellement je ne dépenserai pas autant pour ça." Parole d'un vendeur de la Fnac.

Il y a toujours les plus mordus, pour qui le prix n'est pas un problème : "Je suis prêt à mettre le prix. Si on veut un bon téléphone, il faut mettre le prix.", dit un client qui attendait la sortie de l'Iphone X avec impatience, même s'il a "conscience de payer la marque". Mais d'après un vendeur de la boutique IPstore, rue nationale, boutique spécialisée dans les produits Apple, c'est un bon investissement : "Quand on achète un Iphone, on sait qu'on aura plus de souci pendant quelques années."

L'Iphone X, en vente seulement un an ?

L'Iphone, développé pour fêter les dix ans du téléphone à la pomme, ne devrait pas être dans les bacs éternellement. Ce n'est pas encore officiel, mais selon certains vendeurs, l’appareil ne devrait être disponible en vente seulement un an. C'est ce qu'on appelle une édition limitée.