Sortie du confinement : l'entreprise SOKOA d'Hendaye se prépare

La France s’apprête à sortir du confinement. Situation complexe pour les entreprises à l'image de Sokoa, fleuron français (et européen) du siège de bureau. La société compte reprendre ses activités mais partiellement.

Le 11 mai prochain une partie des activités économiques doivent reprendre. Ce sera le cas pour SOKOA à Hendaye. Cette entreprise née en 1971 est le fleuron du siège de bureau en France (10% du marché national) et en Europe. Sokoa fabrique tout ce qui concerne l'univers des bureaux (tables, sièges, espaces de travail et agencement).

Sokoa a dû cesser son activité le 17 mars

Sokoa emploie 260 personnes à Hendaye et 650 au total dans le groupe. Mais la firme possède des participations partout en Europe. Sokoa a donc dû interrompre son activité le 17 mars dernier, faute de livreurs ! Le Directeur Général, Jean-Michel Berra, explique :

"nous avons arrêté notre activité le 17 mars. Effectivement, nous avions des transporteurs qui nous annonçaient ne pas pouvoir assurer nos livraisons étant donné qu'ils étaient réquisitionnés pour transporter des produits sanitaires et alimentaires. Egalement, nous avions des clients qui avaient déjà fermé et n'acceptaient plus nos livraisons"

La reprise sera partielle malgré un carnet de commandes plein

Sokoa obligé de stopper ses productions alors que le carnet de commandes était plein (bien mieux même que l'an dernier à la même période). Néanmoins la reprise prévue le 11 mai sera partielle.

"Nous envisageons bien de reprendre notre production le 11 mai et ce, dans le strict respect des préconisations gouvernementales. Bien sûr, en concertation avec les partenaires sociaux et l'inspection du travail. _Il est évident que nos capacités de production seront bien moindre que celles que nous avions avant la fermeture_. Bien sûr nous verrons comment répondre à la demande des clients"

Et après le dé-confinement ?

Pour le moment Sokoa a enregistré très peu d'annulations de commandes. Il n'en reste pas moins que désormais tout dépend de l'état de santé économiques de ses clients eux aussi en sortie de confinement.

"A ce jour il est difficile de savoir à quelle vitesse ce carnet de commandes sera alimenté et bien sûr comme beaucoup d'autres nous dépendrons de la dynamique collective"