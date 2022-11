Restos du Cœur : Nice lance un appel aux bénévoles pour aider les bénéficiaires dont 800 enfants

"C'est du jamais vu et c'est très préoccupant. Les denrées de base : pâtes fruits et légumes subissent l'inflation, il faut ajouter les hausses du prix de l'énergie. Et nous devons servir 2 millions 300 000 repas dans les Alpes Maritimes." explique François Chantrait, l'un des responsables de la campagne des Restos invité de France Bleu Azur.

Besoin de bénévoles

"On a jamais assez de tout, nous faisons face dans les 19 centres de distribution du département. Mais on voudrait ouvrir un peu plus certains centres qui ont un accueil que deux fois par semaines. Nous ne pouvons pas car il n'y a pas assez de bénévoles pour recevoir les plus démunis. Je lance donc un appel : si vous voulez donner un sens à votre vie, si vous voulez vous engager, rejoignez nous. Face aux difficultés de déplacements liés à la hausse du prix des carburants, on s'organise et on trouve des solutions."

les larmes aux yeux pour nous dire merci d'exister

Hier une cheffe d'entreprise est venue me voir au centre des restos de Nice,elle avait les larmes aux yeux pour nous remercier d'exister, car il y a quelques années elle était venue avec ses enfants pour obtenir des repas car elle en avait besoin".

Près de 700 bénévoles sont mobilisés dans les Alpes Maritimes pour cette 38ème campagne hivernale des Restos du Cœur. 12 000 familles sont inscrites dans le département, ce qui représente près de 30 000 bénéficiaires dont 800 enfants.