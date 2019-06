SOS Médecins, "une des solutions pour aider les urgences dans les hôpitaux", selon le président national

Nantes, France

Le désengorgement des urgences dans les hôpitaux sera l'un des premiers thèmes abordés par les 200 praticiens réunis pour le 37ème congrès national d'SOS Médecins à Nantes, les 12 et 13 juin. "Nous sommes une des solutions pour aider nos collègues urgentistes des services hospitaliers, nous sommes l'amont des urgences" dit Pierre-Henry Juan, président national de SOS Médecins. SOS Médecins a t'il les moyens ? Pour Pierre-Henry Juan, "tout est dans l'organisation, nous avons les moyens d'assurer un certain nombre d'urgences, nous sommes en complémentarité avec les médecins traitants. Nous avons un équipement assez avancé, puisque les médecins sont équipés d'oxygène, de lecteurs de glycémie, d’électrocardiogrammes, ou d'échoscopes pour réaliser des échographies".

1500 médecins

Le président d'SOS Médecins reconnait "être dans une conjoncture de difficulté de recrutement". "Nous avons, comme tout le monde, un problème de démographie médicale. Même chez nous, il est difficile d'avoir une croissance à deux chiffres. Nous arrivons à recruter dans la difficulté, mais on y arrive". Avec 1500 médecins et 64 structures en France, SOS Médecins prend en charge six millions d'appels par an et ouvre quatre millions de dossiers médicaux chaque année.