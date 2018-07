Simon Brochard est ici, chez lui sur le port du Rosmeur à Douarnenez... Mais il connait aussi la Mer Méditerranée.

Il a passé six semaines sur l'Aquarius en 2016. Depuis, dès qu'il croise un autre marin, c'est ce sujet qu'ils abordent.

Les marins qu'il rencontre ont tous en tête les valeurs maritimes : une embarcation en détresse doit être sauvée.

En juin dernier, l'Italie a empêché l'Aquarius et les 630 réfugiés secourus à bord de s'amarrer. Ils ont finalement trouvé refuge en Espagne.

Depuis, l'Aquarius est à quai sur le port de Marseille. Ses marins sauveteurs et bénévoles ont besoin de dons pour pouvoir repartir.

11 000 euros, c'est le coût d'une journée en mer pour l'Aquarius.

Marie Zuber est bénévole à Brest pour SOS Mediterrannée. Elle espère sensibiliser le plus possible à Temps Fête :

On attend un soutien financier parce qu'on a besoin d'argent pour faire naviguer l'Aquarius. Mais on a aussi besoin d'une grande mobilisation citoyenne. Sans ONG, le drame continue.

Sensibiliser, ça passe aussi, par la fête pour les bénévoles de SOS Méditerranée. Les marins amateurs comme professionnels courent une régate à Douarnenez au bénéfice de l'association.

Simon est capitaine d'équipage :

On va essayer (...) de s'amuser avec les copains autour des bouées, pour la fête... Le sujet est grave mais il a aussi sa place pendant un festival maritime parce que nous, on voit ce qu'il se passe. Nous, on voit la réalité et voilà, il faut qu'on en parle.