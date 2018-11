SOS Villages : un hôtel de Saint-Georges de Mons cherche un repreneur

Saint-Georges-de-Mons, France

Sabrine Durant-Berto a tout essayé. Vente aux particuliers, petite annonce passée dans l'agence du village...mais rien n'y fait. "On commence à trouver le temps long" estime cette arlésienne d'origine, installée dans les Combrailles depuis 12 ans. En 4 ans qu'elle a posté cette annonce, elle n'a obtenu qu'une visite pour son hôtel, l'Auberge Saint-Georges à Saint-Georges de Mons. Non-concluante évidemment. "On commence à se remettre en question, estime-t-elle, est-ce que c'est le bâtiment qui ne plait pas ?"

Les territoires ruraux se meurent

Son hôtel-restaurant a pourtant tout pour plaire : il est classé deux étoiles, possède 9 chambres, une salle de restauration qui peut accueillir 45 couverts, et surtout un terrain de 2 200 mètres carrés avec terrasses et petits chalets de location à aménager. Et pourtant, personne ne semble intéressé, pour l'instant. "Je pense qu'il manque de la communication sur ces territoires ruraux, où l'on pense qu'il ne se passe rien alors qu'il y a pas mal de services. Qui disparaissent car les gens ne viennent plus" se désole Sabrine Durant-Berto.

En attendant, elle continue de faire tourner son hôtel, qui marche bien. Elle compte environ 60% de fréquentation, grâce en grande partie à l'industrie présente dans les Combrailles qui font tourner l'hôtel l'hiver. L'été, quelques touristes viennent faire une étape en Auvergne avant d'aller en vacances. Pour proposer à ses clients ce service, elle investit dans un four pour remplacer son équipement vieillissant.

🚨 SOS VILLAGES - @TF1 vient en aide aux commerces de proximité pour la 7e année consécutive dans #LE13H, avec @francebleu !

📅 Dès le 12 novembre prochain.

💻 https://t.co/7Nj5p6iyKs.

📺 @pernautjp & @DLagrouSempere vous expliquent tout ici ⤵ ! pic.twitter.com/kn6sjCDjzB — TF1LeJT (@TF1LeJT) October 15, 2018

Elle attend beaucoup de cette initiative SOS Villages, dont le principe est de venir en aide aux activités, aux commerces de proximité en milieu rural, en mettant en relation ceux qui souhaitent préserver une activité et ceux qui cherchent une opportunité sur un site dédié. Sa famille l'a poussé à mettre son annonce sur le site. "Ils m'ont dit d'essayer, que ça faisait bouger les choses. Je me suis dit : "Pourquoi pas moi?"

Cette initiative SOS Villages dure cette semaine, du 12 au 18 novembre.