Soucieux de l'environnement, un patron du Calvados offre à chacun de ses salariés une voiture électrique

Cela fait déjà six ans que ce patron du Calvados roule à l'électrique et qu'il voulait partager ce mode propre de déplacement avec ses salariés. Mais ayant conclut qu'il ne leur serait pas possible à chacun d'investir dans des véhicules neufs, François Gosset l'a fait lui-même.

Les 208 électriques de Femaag © Radio France - Carole LOUIS

Neuf voitures électriques sont venues compléter le parc automobile de Femaag

Des voitures de fonction qui permettent à chacun des salariés d'assurer leurs déplacements professionnels, ceux entre le domicile et l'entreprise, mais aussi leurs déplacements personnels. Seule contrepartie, une participation de 30 euros par mois pour chacun des salariés. François Gosset l'assure il "préférait donner un gros coup de pouce à leur pouvoir d'achat, d'un coup, plutôt que des augmentations de salaire annuelles de 3 à 5%".

Un investissement de 30.000 euros par an pour l'entreprise

Mais un investissement en adéquation avec la politique globale de Femaag. L'entreprise créée en 2010 par cet ingénieur qui durant 12 ans a travaillé chez Sidel à Lisieux, se développe. Elle compte aujourd'hui quatorze salariés, contre neuf en 2022 et réalise un chiffre d'affaire de deux millions d'euros.

"Je n'aurais jamais pu m'offrir une voiture comme ça" explique Lydia Hébert, la secrétaire de direction de Femaag. "Rien que l'essence c'est 70 euros d'économies par mois mais tout compris entre 350 et 400€".

Une borne de rechargement électrique © Radio France - Carole LOUIS

Cinq autres bornes de rechargement devraient être bientôt implantées sur le site. Femaag est depuis peu investie dans Time for the Planet, mouvement citoyen engagé dans la lutte contre le changement climatique en France et à l'étranger. Une manière, explique François Gosset, pour qu'une partie des recettes de l'entreprise serve à protéger l'environnement. Et surtout conclut il, à rendre les salariés heureux de venir chaque jour travailler.