Soulac-sur-Mer : le protocole d'indemnisation de 7 millions d'euros pour le Signal est voté

Les 75 copropriétaires du Signal, à Soulac-sur-Mer, semblent enfin voir le bout du tunnel d'une bataille juridique à la fois longue et âpre. 10 ans après la tempête Xynthia, qui a rapproché l'immeuble à une quarantaine de mètres de l'océan Atlantique, le protocole d'indemnisation de sept millions d'euros vient d'être voté ce vendredi 6 novembre dans les locaux de la préfecture de Gironde.

Un protocole signé par Xavier Pintat, maire de Soulac-sur-Mer mais surtout présent en sa qualité de président de la communauté de communes Médoc Aquitaine, Fabienne Buccio, la préfète de Gironde et Isabelle Martel, directrice régionale des finances publiques des Nouvelle-Aquitaine.

"Un soulagement que ça se termine"

Dans la salle Esprit des Lois de la préfecture de Gironde, deux copropriétaires - qui sont à la fois les défenseurs historiques et locaux de ce dossier - sont présents et ne manquent rien de la signature de ce protocole. D'abord Jean-José Guichet, le président du conseil syndical depuis une vingtaine d'années, qui souffle enfin : "C'est un soulagement que ça se termine parce que ç'a été très très dur. Là, tout le monde sourit, mais on est passé par l'espoir, puis on se heurtait à une administration et des lois qui sont très curieuses." Lui avait acheté cet appartement en 1978 et tous ses "enfants et petits-enfants y allaient chaque été." Il conclut : "On a une grosse amertume malgré tout."

Les copropriétaires ne sont pas encore indemnisés et je serai d'une prudence de sioux tant qu'ils n'auront le début du commencement d'un euro sur leur compte en banque - Benoît Simian, député du Médoc.

L'amertume de voir un rêve s'envoler, et "Soulac-sur-Mer, c'est désormais un mauvais souvenir. Ce sont des années de souci et on n'est pas encore au bout du chemin", résume Vincent Duprat, copriopriétaire et ancien juriste. Il a longtemps mené de front la bataille juridique. Dans la salle, le député du Médoc Benoît Simian prend la parole pour souligner que "les copropriétaires ne sont pas encore indemnisés et je serai d'une prudence de sioux tant qu'ils n'auront le début du commencement d'un euro sur leur compte en banque."

"Une épine en moins dans le pied de la ville"

Benoît Simian estime que "nous avons eu affaire à une _justice sans doute politique_, car le juge a considéré que l'immeuble ne rentrait pas dans les cases de l'éligibilité au fonds Barnier. Ça reste encore à débattre quand on voit l'emplacement où a été construit, à savoir dans une forêt." La préfète de Gironde, Fabienne Buccio, ne corrobore par les propos du député mais évoque "l'épilogue d'un long et douloureux processus".

Pour le maire de Soulac-sur-Mer, c'est surtout une "épine en moins dans le pied de la ville. C'est la fin d'un mauvais feuilleton pour les copropriétaires et pour nous." Depuis quelques années, et la prise de conscience de ce phénomène, le Signal était devenu le symbole de l'érosion du littoral, "et c'est un paradoxe car on a l'une des plus belles plages de la cote Atlantique", avance Xavier Pintat.

L'État prend en charge 70% de la valeur vénale estimée

Dans cet immeuble en front de mer, on compte 78 appartements, à la fois des T1 mais aussi des T2 et des T3. La fourchette d'indemnisation de ces logements se situe entre 50 000 euros et 100 000 euros en fonction de la taille de ceux-ci. "Ces montants sont basés sur une estimation réalisée par les copropriétaires", précise la préfète de Gironde. Dans ce protocole, l'État s'engage à prendre en charge 70% de la valeur vénale estimée, c'est-à-dire la valeur du bien avant que l'érosion ne sonne le glas de l'immeuble. Ce protocole figure, via l'article 64, dans la loi de Finances rectificative adoptée le 30 juillet dernier.

Les conditions imposées par le protocole

Pour que les copropriétaires touchent cette indemnisation, qui est le fruit d'un long combat, il faut d'abord qu'ils se fassent connaître et demander leur dû d'ici le 31 décembre 2021 mais aussi qu'ils remplissent deux conditions :

céder leur bien à une personne publique identifiée pour que l'immeuble puisse être détruit

renoncer à tout recours contentieux en cours ou futur

Destruction du Signal estimée à 300 000 euros

La démolition du bâtiment ne sera engagée qu'une fois les copropriétaires indemnisés ou dès 1er janvier 2022, si certains n'ont pas abandonné leur recours et ou ne se sont pas faits connaître. Elle coutera 300 000 euros à la communauté de communes Médoc Aquitaine et devrait prendre un mois.