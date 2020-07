Pérenchies : les meubles Demeyere obtiennent leur prêt garanti par l'Etat, les salariés attendent de voir

Les 850 salariés de Demeyere enfin rassurés ? Le fabricant de meubles en kit basé à Pérenchies, entre Lille et Armentières, obtient le prêt garanti par l'Etat (PGE) de 30 millions d'euros, indispensable à la reprise de la production. Ce prêt, garanti par l'Etat à hauteur de 90%, doit permettre à l'entreprise de reprendre la production après la période d'arrêt liée au Covid-19, et de fournir ses clients, comme But, Leroy Merlin ou Conforama.

Sans ce prêt, la trésorerie ne permettait pas à Demeyere d'assurer le paiement des salaires et des fournisseurs pendant plus de quelques semaines. Cela faisait un mois et demi que les salariés s'inquiétaient de leur avenir, ne voyant pas venir de réponse de la part des banques, alors que la demande avait été faite mi-mai. Ils ont même manifesté mardi à Lille.

Fonds rapidement débloqués

C'est le ministère de l'économie et des finances qui annonce l'accord trouvé avec un "pool bancaire". Selon Bercy, les fonds seront débloqués dans les jours qui viennent. Le ministère juge le temps d'attente "classique, au regard des difficultés préexistantes de l'entreprise".

Selon la CGT, "rien n'est encore signé". Les salariés de Demeyere attendent une confirmation pour être totalement soulagés.