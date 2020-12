Soulagement pour les artisans d'art qui auront bien leur marché de Noël à Limoges

Alors que la plupart des marchés de Noël sont tombés à l'eau à cause de la crise sanitaire, la ville de Limoges et la Chambre des Métiers de la Haute-Vienne ont pu sauver l'essentiel. Le marché de producteur aura bien lieu avec la présence de 90 producteurs locaux dont 45 artisans d'art.

Comme les autres, le marché de Noël de Limoges devait être annulé mais les dernières consignes gouvernementales ont rouvert la voie. Les secteurs non essentiels ayant le doit de travailler, il n'y avait aucune raison de ne pas permettre aux artisans d'art de le faire dans le cadre du marché de producteurs. La préfecture ayant donné son autorisation, ils seront environ 90 producteurs du Limousin et des environs à proposer leurs produits à partir de samedi et jusqu'au 24 décembre sur la place de la République. Environ 45 pour les métiers de bouche et autant pour des artisans d'art qui espèrent bien sauver leur année à l'occasion de ces fêtes de fin d'année.

Ce marché est très important, j'espère retrouver du monde

"C'est une très bonne nouvelle. C'est un très beau marché" se réjouit Sophie Guilloux qui travaille le cuir à Arnac-Pompadour en Corrèze. "Moi j'ai un atelier-boutique donc j'ai un petit peu sauver les meubles cette année. Mais je pense à tous mes collègues qui ne font que des marchés et des salons et qui ont été très touchés par les confinements". A l'instar de Julie Arnoux. Pour ses créations textiles, elle n'a pas de magasin et n'a eu le droit à aucune aide de l'Etat cette année. Elle compte beaucoup sur ce marché de producteurs à Limoges pour sortir la tête de l'eau :"C'est une très bonne nouvelle pour nous parce que c'est notre seul revenu. Ce marché est très très important. J'espère retrouver du monde !"

Un marché de Noël qui comme chaque année ne regroupe que des producteurs du Limousin ou des départements alentours. Pas question de laisser de la place aux stands impersonnels qui pullulent ces dernières années sur les marchés de ce genre "C'est quelque chose de déterminant" pour faire venir un maximum de monde explique Jean-Pierre Gros, le président de la Chambre des Métiers de la Haute-Vienne. Un marché de producteur où de nombreuses activités seront représentées : potier céramiste, création en verre et vitrail, création de pulls, savonnerie artisanale, création de bijoux, origami, maroquinerie, coutelier d'art ou encore tourneur sur bois.