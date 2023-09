Souleuvre-en-Bocage : Sandrine se concentre sur les produits locaux pour la survie de son commerce

Sandrine a ouvert le Moine Joyeux il y a 17 ans et a traversé des hauts et des bas, mais a toujours su s'en sortir.

En entrant dans le commerce de Sandrine, il ne faut que quelques secondes aux visiteurs pour comprendre que le lieu est particulier. La terrasse n'a pas de vue mer, mais elle est ouverte sur un vieux tracteur bleu. Les chaises de la salle du restaurant sont toutes différentes. Et puis l'épicerie voit se côtoyer le lait de coco en conserve avec du fromage produit à quelques kilomètres du village.

Le Moine Joyeux n'est pas un nouveau-né de l'après Covid, résultat d'un changement de vie d'une salariée du tertiaire. Ce commerce est debout depuis 17 ans dans le bourg de Montchauvet, commune déléguée de Souleuvre-en-Bocage dans l'ouest du Calvados. "Ici, on sait quand on arrive, on ne sait jamais quand on repart", sourit Laurianne, une cliente habituée des lieux.

La salle de la partie restaurant est décorée avec des objets et des meubles chinés par Sandrine. © Radio France - Léni Flouvat

S'il vient l'envie à quelqu'un d'entrer dans ce commerce de pays pour aller chercher du beurre en urgence ou une bouteille de vin rouge, il est difficile de résister à la tentation de prendre un café dans la partie bar, attablé avec les autres clients sur l'unique et massive table en chêne.

Des hauts et des bas

"C'est un peu les montagnes russes parfois ici, confie la patronne Sandrine. J'aime bien le changement. Le commerce vit avec moi." Le commerce évolue en permanence à commencer par la décoration. "Parfois, je bouge les meubles, les clients sont surpris", rigole Sandrine.

Un rire, une joie de vivre qui lui permet de passer outre certaines périodes difficiles. "Ici, il n'y a que moi. Je ne me mets pas la pression en me disant qu'il ne reste que moi pour les habitants. Mais, ça n'a pas toujours été simple."

En août 2023, la situation du commerce oblige Sandrine à revoir sa copie. Les jours d'ouverture sont modifiés "pour prendre un peu de temps pour me reposer." Les produits proposaient se concentrent davantage vers le local. "J'ai vu avec mes clients qu'ils étaient prêts à payer plus cher pour les produits", poursuit-elle.

Un Moine Joyeux nouvelle version qui plaît à Claire : "ça permet de soutenir Sandrine et puis ça permet aussi de soutenir tous les producteurs locaux". Un soutien et un attachement si particulier à ce commerce que la cliente lui a dédié, en 2022, un recueil de témoignages. "Ce n'est pas grand-chose. Je l'ai édité moi-même, c'était un cadeau pour Sandrine pour la soutenir et pour lui dire merci."