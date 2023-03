Soupçons de fraude fiscale géante : cinq grandes banques perquisitionnées en France

Les perquisitions sont menées dans des établissements situés à Paris et à La Défense, dont la Société Générale

Le parquet national financier (PNF) a mené mardi des perquisitions massives visant cinq grandes banques en France, soupçonnées d'avoir eu recours à une combine fiscale sur les dividendes appelée "CumCum", qui pourrait avoir coûté plus d'un milliard d'euros au fisc. Il s'agit de BNP Paribas, Exane (gestionnaire de fonds, filiale de BNP Paribas), Société Générale, Natixis et HSBC, affirme une source proche du dossier à l'AFP.

ⓘ Publicité

Selon cette même source, c'est une opération d'une ampleur inédite qu'ont menée mardi matin, à Paris et dans le quartier des affaires de La Défense (Hauts-de-Seine), seize magistrats (sur dix-neuf en poste) du PNF, 150 enquêteurs (sur plus de 250 en poste) du service d'enquêtes judiciaires des finances (SEJF) ainsi que six procureurs allemands du parquet de Cologne.

Un préjudice qui s'évalue en milliards

Les deux premières, BNP Paribas et Exane, font l'objet d'enquêtes du PNF pour des soupçons de fraude fiscale aggravée et de blanchiment de fraude fiscale aggravée, après des signalements de l'administration fiscale. Les trois autres font l'objet d'enquêtes pour blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée. Toutes ces enquêtes ont été ouvertes mi-décembre 2021, selon le PNF.

Le montant du préjudice, initialement évalué par le consortium à 55 milliards d'euros pour une dizaine de pays, a été largement revu à la hausse en 2021 par ces médias, passant à 140 milliards d'euros sur vingt ans. Mais la source proche du dossier a tempéré l'évaluation du préjudice concernant le fisc français, expliquant que le montant total des redressements fiscaux pour ces cinq banques dépassait "seulement" le milliard d'euros. Sollicitées par l'AFP, la DGFiP et les douanes n'ont pas commenté.

Un groupement de seize médias avait révélé en 2018 via les "CumEx Files" ces soupçons de fraude fiscale géante, qui ont fait l'objet en France d'investigations de l'administration fiscale dès 2017.