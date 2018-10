Le président de la Ligue du Centre de Football Jacky Fortépaule est accusé de harcèlement moral par six salariés du siège de la Ligue à Orléans. Une procédure est ouverte devant le conseil des prud'hommes et l'instance a provisionné la somme de 230.000 euros en cas de condamnation.

Orléans, France

Élu il y a un peu plus d'un an à la tête de la Ligue du Centre de Football, Jacky Fortépaule fait face depuis le mois de juin dernier à des accusations de harcèlement moral, portées par six salariés du siège de la Ligue à Orléans. Trois salariés et trois cadres, sur un total de 12 employés, qui ont engagé une procédure devant le conseil des prud'hommes d'Orléans. Deux audiences de conciliation ont eu lieu, en juillet et en septembre dernier. Elles n'ont rien donné car, selon Jacky Fortépaule lui-même, la Ligue a refusé toute conciliation dans cette affaire. Le président assure qu'il n'a rien à se reprocher.

230.000 euros mis de côté en cas de condamnation

On se dirige donc vers un procès, une date d'audience devrait être fixée avant la fin de l'année. Mais dans un procès, l'issue est incertaine, et la Ligue a dû provisionner dans son dernier budget, c'est-à-dire mettre de côté, la somme 230.000 euros, au cas où elle serait condamnée (au total comporte 265.000 euros de provisions "pour risques", mais le reste de la somme porte sur d'autres risques, "de vieilles affaires, et puis l'Urssaf" explique Jacky Fortépaule).

Une enquête de l'Inspection du Travail en juillet

Sur le fond de l'affaire et les accusations précises de harcèlement, personne ne veut s'exprimer. Mais on sait que l'Inspection du Travail a ouvert une enquête en juillet dernier, qu'une cellule de veille et d'écoute a été mise en place auprès des salariés pour prévenir la souffrance au travail, et qu'un audit va même être réalisé.

Le sujet devrait être évoqué en assemblée générale le 31 octobre

Les présidents de district et les membres du comité directeur ont apporté leur soutien à Jacky Fortépaule. Mais il faudra malgré tout expliquer, lors de l'assemblée générale de la Ligue du Centre, prévue le 31 octobre prochain à Parçay Meslay en Indre-et-Loire, les raisons de cette provision de 230.000 euros. Alors que la Ligue affiche déjà un déficit de 544.000 euros (sur un budget total de 5,3 millions) et qu'elle a dû hypothéquer son siège d'Orléans.