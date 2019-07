Souriau change de mains, les salariés en partie rassurés

Sarthe, France

Le groupe américain Eaton va racheter Souriau. L'opération a été annoncée en début de semaine aux salariés, près de 1 000 en Sarthe à Champagné et la Ferté-Bernard.

Eaton, qui compte déjà plusieurs sites en France, est présent dans les équipements électriques mais pas encore dans les connecteurs. Ce n'est donc pas un concurrent de Souriau. Les salariés sarthois craignaient un démantèlement en cas de prise de contrôle par une entreprise comme TE Connectivity, qui vient de délocaliser une partie de ses activités d'Allonnes.

"Pas d'inquiétude pour l'activité, mais pour le social..."

Pour autant Emmanuel Royer, délégué syndical FO chez Souriau, "reste prudent". "Eaton c'est quand même une entreprise américaine avec son siège à Dublin. Aujourd'hui on est motivé quand on travaille chez Souriau parce qu'il y a des dispositifs comme l'intéressement. C'est possible parce que les bénéfices sont remontés en France, est-ce que ça le restera si tout part en Irlande ?".

Les députés sarthois Jean-Carles Grelier et Sylvie Tholmont, chacun de leur côté, reprochent au gouvernement de ne pas être intervenu pour pousser une offre française. Souriau fournit des connecteurs pour des applications spatiales et militaires très sensibles.