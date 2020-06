Chaleur et petit vent frais, les restaurants du Grau-du-Roi pleins à craquer ce weekend

Ce weekend marquait le vrai retour des paillotes au Grau-du-Roi (Gard) : avec 33 degrés au plus fort de l'après-midi de dimanche et un petit vent frais, nombreux sont les baigneurs à avoir tombé le masque pour se restaurer en bord de mer. Une bonne nouvelle pour les touristes, les locaux... mais surtout, les restaurateurs.

"On respire enfin !" s'exclame Gaël, co-gérant du restaurant à poissons Le Capriska, dans le quartier du Boucanet. "J'étais méfiant, car pendant le confinement nous faisions des livraisons, on prenait la température. Beaucoup nous disaient ne pas vouloir revenir avant longtemps... mais regardez nos tables pleines ! Ce weekend est explosif."

Sa compagne, Carole, était plus optimiste. _"_Je savais qu'avec le premier beau weekend, les clients reviendraient" précise-t-elle, en montant une entrée à base de crudités. "On est en été. Et on le sent bien, les gens sont insouciants !"

Tellement insouciants que les consommateurs en oublient le Covid-19, malgré l'éloignement inhabituel des tables. "C'est vrai qu'on en oublie la pandémie" plaisante Iris, en recevant un plateau de fruits de mer. "On se baigne, on va manger, on retourne à l'eau, on va prendre une glace. Comme avant."

Le Covid reste pourtant bien à l'esprit des commerçants et restaurateurs en bord de mer : masques, visières en plastique et gel, tout est mis en oeuvre pour limiter la propagation.