Sous-marins australiens : "On est face à un mur", chez le sous-traitant cherbourgeois Fiva

Le groupe Fiva comptait réaliser au moins 35% de son chiffre d'affaires et une soixantaine de personnes devaient à terme se consacrer au contrat australien

"Quelques jours auparavant, on avait reçu un message de Naval group nous disant de nous tenir prêt pour la deuxième phase du contrat, que ça allait être signé très prochainement. Mais, mercredi en fin de journée, il y a eu un article de Challenges qui nous a mis la puce à l'oreille. Et puis, j'ai écouté la déclaration de Biden le soir, et là j'ai tout de suite compris". Ce 15 septembre 2021, date de la rupture du contrat de 12 sous-marins pour l'Australie, c'est une surprise au goût amer pour Serge Boniface, le directeur général du groupe Fiva, un bureau d'études qui emploie 140 personnes en France. A Cherbourg, 70 salariés travaillent pour Naval Group. Engagée sur le dossier australien depuis 2017, la société intervenait notamment pour des études d'outillage dans la fabrique des sous-marins.

Serge Boniface, DG groupe Fiva : "A terme, une soixantaine de personnes devaient se consacrer à ce contrat australien" Copier

A terme, plus de 35% du chiffre d'affaires

Pourtant, depuis près d'un an et demi, ce "contrat du siècle" était la cible de polémiques : surcoûts, retards, etc. Mais tout cela n'avait pas inquiété le patron de la PME. "C'est classique ces attaques en Australie. ça avait déjà été le cas pour les sous-marins américains Collins il y a quelques années. Et puis tout s'était apaisé depuis juin", précise Serge Boniface.

Fiva avait énormément misé sur ce contrat australien. D'autant qu'il arrivait à point nommé car d'autres programmes sur lesquels la société était impliquée touchaient à leur fin. "A terme, ce contrat allait représenter au moins 35% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et au moins soixante personnes devaient se consacrer aux études sur ce projet, principalement dans des études. Et là, ça s'arrête tout d'un coup", explique le directeur général du groupe.

On va mettre tout ce qui est possible à notre niveau pour essayer de replacer notre personnel, nos forces de travail, sur d'autres activités, auprès d'autres clients. Mais avec un tel délai, aussi bref, sans préavis, ça va être très difficile - Serge Boniface, directeur général Fiva

Serge Boniface, DG du groupe Fiva : Rebondir s'annonce "particulièrement compliqué" Copier

Un reclassement qui s'annonce difficile

Conséquence directe de cet arrêt du projet : dès jeudi, au lendemain de l'annonce officielle de la rupture du contrat, dix personnes "ont été renvoyées chez elles. On va voir ce qu'on va pouvoir faire à leur sujet. Et on avait un contrat [sur les sous-marins australiens] qui devait démarrer le 1er octobre avec là encore dix personnes, qui vont se retrouver à domicile", note Serge Boniface. Une seconde phase qui représentait au moins deux ans de travail pour la PME, soit des milliers d'heures d'études. Une vingtaine d'embauches étaient prévues en 2022. Perspective pour l'heure annulée.

On a des gens qui sont locaux, implantés depuis des années. Même si le marché du travail est porteur dans la région, en terme d'ingénierie, ça reste limité - Serge Boniface, directeur général Fiva

Alors, comment rebondir pour l'entreprise, qui connaissait une trajectoire ascendante ces derniers temps ? "On est dépendant de nos clients. Donc _ça dépendra des éventuelles accélérations des commandes étatiques_, mais ça ne va pas arriver tout de suite. On est face à un mur avec déjà une vingtaine de personnes inoccupées dès le 1er octobre", prévient le directeur général. On pense notamment à deux dossiers pour la Marine nationale : les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de troisième génération (SNLE 3G), dont la fabrication doit démarrer en 2023 ; ou encore le porte-avions nucléaire qui doit remplacer le Charles-de-Gaulle à l'horizon 2038.