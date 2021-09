Sous-marins : les études déjà réalisées "payées jusqu'au dernier centime" (Parly)

La crise des sous-marins australiens continue d'agiter le débat parlementaire en France. Au lendemain d'une intervention de la députée (LREM) de Cherbourg Sonia Krimi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'est cette fois le sénateur (PS) de la Manche, le Cherbourgeois Jean-Michel Houllegatte, qui a interpellé la ministre des Armées Florence Parly ce mercredi. L'élu a fait état de la "stupéfaction face à la brutalité" de cette rupture du contrat du siècle. "Puis nous sommes passés de la sidération à la tristesse, d'une perte de confiance, d'un sentiment de trahison de la part de ceux qui sont nos alliés. Tristesse aussi pour tous ceux qui se sont investis pour ce projet, ceux qui se sont expatriés à Adeläide, mais aussi pour ces familles australiennes qui ont réussi leur implantation à Cherbourg. Aujourd'hui domine l'amertume et l'inquiétude", a continué le sénateur socialiste.

Jean-Michel Houllegatte a fait part de son "inquiétude" sur le coût social de cette rupture de contrat, sur le sort de ces 650 salariés qui travaillent en France sur le projet, sur les 350 personnes basées en Australie et sur les entreprises françaises "sous-traitantes de biens, comme Jeumont Electrics, ou de services comme Fiva". Des sociétés qui ont investis en Australie.

Après un tremblement de terre, au-delà des ruines, il y a des personnes sous les décombres et des édifices fragilisés. Madame la ministre, quelles mesures économiques et sociales concrètes l'Etat mettra-t-il en place pour accompagner les salariés et ces entreprises, qui vont faire face à la rupture de charge brutale, sont plus fragiles économiquement et moins armées juridiquement ? - Jean-Michel Houllegatte, sénateur PS de la Manche