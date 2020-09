Elles étaient une bonne cinquantaine ce mardi à défiler vers les locaux d'Aesio Santé Sud Rhône à Valence. Quinze minutes de marche pendant lesquelles les aides à domicile ont réclamé trois choses : le paiement de leur frais kilométriques, moins de tâches ménagères et plus de considération.

"Sous-payées et on nous retire 300 euros ?!" : les aides à domicile manifestent à Valence

"On veut nos kilomètres !", scandent-elles devant l'entrée du site Aesio Santé, ancien Eovi Mcd Mutuelle. Dans les locaux, la direction a reçu les syndicats ce mardi après-midi. Les négociations n'ont pas abouti à un accord. Une cinquantaine d'aides à domicile - qui dépendent de l'organisme - dénoncent la baisse du remboursement de leur frais kilométriques. Une ligne supplémentaire dans une longue liste de reproches.

J'ai perdu 300 euros sur mon salaire - Odile

Depuis plusieurs années, le métier a évolué. Pas dans le sens qu'aurait souhaité Nathalie dans le secteur de Hauterives, au Nord de la Drôme. "Je peux faire jusqu'à huit heures par jour de ménage, dénonce-t-elle après douze ans de métier. Il faut que ça s'arrête parce qu'il risque d'y avoir des démissions, ce n'est pas notre métier".

Les frais kilométriques ne sont plus autant remboursés par Aesio depuis le mois de février. © Radio France - Willy Moreau

Aux heures qu'elle ne consacre pas aux soins, s'ajoute aussi le millier de kilomètres qu'elle parcourt chaque mois et qui n'est plus remboursé de la même manière depuis le mois de février. Les règles ont changé. L'aller vers le premier client et le retour en fin de journée ne sont défrayées qu'à partir du 10ème kilomètres. "J'ai perdu 300 euros par mois alors que je ne touche que le SMIC", accuse Odile, trente ans de boutique.

Selon les calculs de la CGT, la baisse de ces frais kilométriques peut atteindre 2.811 euros par an. Deux mois de salaire. Comment donner l'envie de travailler alors que les conditions de travail semblent aussi se dégrader selon les témoignages recueillis lors de la manifestation ? Depuis quelques mois, les aides à domicile doivent indiquer leur arrivée et leur sortie lors de chaque intervention.

"J'adore mon métier mais je suis dégoûté par le travail. Je préfère encore aller à l'usine parce que je toucherai plus", dit Marine. "On badge quand on arrive et quand on part. On a cinq minutes de trajets autorisés entre chaque client. C'est bon ! On n'est pas des animaux", rajoute Sylvie. Toutes attendent beaucoup des négociations en cours ce mardi dans les locaux valentinois.