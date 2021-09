Soustons : de la déco à partir de restes de planches de surf

Cam Co Handmade, ce sont des boites à bijoux, des portes clés, des portes savons, des vases ou encore des bijoux. Le tout crée à partir de la résine de planche de surf. Camille Comellas a une démarche éco-responsable à travers son activité : recycler des matériaux plutôt que de la voir partir à la benne. Les questions environnementales la touchent au quotidien. « Le fait d’éviter de gaspiller et de jeter que ce soit la nourriture ou alors des vêtements, je trouvais intéressant de l’appliquer à l’industrie du surf. » Cela lui faisait mal au cœur de voir cette matière finir comme un déchet, et donc, polluer, alors que l’environnement de Camille c’est l’océan, la nature.

Interview de Camille Comellas Copier

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Donner une seconde vie à la résine

Le recyclage de matériaux de planche de surf, Camille Comellas s’y est mis à l’été 2020. Tout est parti de son compagnon, qui est glaceur, c’est-à-dire qu’il travaille la résine sur les planches de surf. En voyant dans l’atelier que cette matière allait partir à la déchetterie, elle décide de l’utiliser pour créer des objets. Pour cela, elle retravaille la résine quand elle est encore à l’état liquide, afin de la couler dans des moules, puis de fabriquer chaque pièces de décoration à la main. L’objectif pour Camille Comellas est de faire de son entreprise Cam Co Handemade une activité à temps plein.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La Chronique Eco sur France Bleu Gascogne, c’est du lundi au vendredi à 7h15.